Baden-württembergischer AfD-Landtagsabgeordneter Daniel Rottmann verlangt von Innenminister Thomas Strobl (CDU) Aufklärung über verratene Abschiebetermine

Stuttgart (ots) - Der migrationspolitische Sprecher derAfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Daniel Rottmann,erfragte unlängst bei der Landesregierung, wie es sein könne, dassauf der Homepage der Freiburger "Aktion Bleiberecht" - einerVereinigung der Anti-Abschiebe-Industrie - mehrere Abschiebetermineauf den Balkan öffentlich angekündigt waren. Denn dasInnenministerium hatte noch vor wenigen Wochen versichert, er gebeAbschiebetermine nicht heraus.Beängstigende Inkonsequenz des Ministers"Die erschreckende Antwort war: Das Ministerium weiß es nicht.Obwohl diese Informationen nur auf Straftaten nach § 353 bStrafgesetzbuch beruhen können - also Verrat von Dienstgeheimnissen -hat das Ministerium keine Ahnung davon, wann und wie Termine anStellen außerhalb der Verwaltung gelangen konnten. Darauf stehen biszu fünf Jahre Gefängnis", so Rottmann dazu. "Der Minister kennt dieundichte Stelle nicht, und ob er sie finden will, ist fraglich. Dennein besonderer Eifer, in diese Richtung tätig zu werden, war derAntwort nicht zu entnehmen", stellt der Abgeordnete weiter fest. DieHintermänner hätten sogar gewusst, dass überwiegend Personen ausBaden-Württemberg abgeschoben werden sollten. Es gebe laut DanielRottmann praktisch keine Anfrage zu diesem Themenkomplex, aus derenAntwort nicht das völlige Desinteresse des Ministers am Erfolg vonAbschiebungen hervorginge. "Die Inkonsequenz des Ministers kommtoftmals leider nur in solchen Details hervor, zu denen der Bürgerkeinen Zugang hat", so Rottmann.