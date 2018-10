Baden-württembergischer AfD-Innenexperte Lars Patrick Berg MdL: Budgetaufstockung für die Polizei auf Druck der AfD ist wichtiger Schritt in die richtige Richtung

Stuttgart (ots) - Lars Patrick Berg, Sprecher für Polizei undInnere Sicherheit der AfD Landtagsfraktion, begrüßt ausdrücklich dieBudget-Aufstockung für die Polizei durch die Landesregierung. "AfDwirkt", so Berg. Man sehe, dass der Druck, den die AfD-Fraktionaufgebaut habe, nun Früchte trage. "Grün-Schwarz kann InnereSicherheit nicht, das zeigt sich fortlaufend. Um diesen Makelloszuwerden, wird nun investiert. Das ist gut, löst aber längst nichtalle Probleme." Jetzt müssten, so Berg, die Sperren fürPräventionsfahrten sowie Alkohol- und Drogenkontrollen endlichfallen. Es dürfe nicht angehen, dass Grün-Schwarz beim Thema InnereSicherheit "Schmalhans Küchenmeister" sein lasse und zugleich ananderen Ecken mit prallen Händen das Steuergeld vergeude, so Berg."Innere Sicherheit ist eine zentrale Aufgabe des Staates. Straftäterdürfen nicht deshalb davonkommen, weil gerade kein Geld mehr zurFahndung da ist. Die Polizei muss beim Benzin sparen, während dieorganisierte Kriminalität Unsummen scheffelt. Da läuft was gewaltigschief. Das muss Innenminister Strobl jetzt endlich in den Griffbekommen", so Lars Patrick Berg MdL.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell