Baden-württembergischer AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel warnt vor schleichender Entmündigung der Bundesländer

Stuttgart (ots) - Vor einem schleichenden Verlust der Souveränitätder Länder durch die Bundesregierung, wie er einmal mehr beim zweitenDieselgipfel in Berlin deutlich geworden sei, warnt Bernd Gögel, derneue Fraktionsvorsitzende der AfD im baden-württembergischen Landtag."Es ist an der Zeit, dass der Bund die Länder wieder stärkerrespektiert und sie in seine Entscheidungsfindung einbezieht! ImInteresse der Bürger fordern wir, dass die Landesregierung gegen diezunehmende Entmündigung der Länder durch die Bundesregierung mitallen ihr zur Verfügung stehenden juristischen und politischenMitteln ankämpft!", so Gögel. Erwartet werde vielmehr, dass derMinisterpräsident eines der wirtschaftsstärksten Flächenstaaten derBundesrepublik sich bei der Erörterung entscheidender Fragen, die dieZukunft der Bürger maßgeblich beeinflussen können, nicht von einerkommissarischen Bundesregierung an der Nase herumführen lässt.Winfried Kretschmann: "Höchst schräges Format"In Berlin hatte die kommissarische Bundesregierung unter Umgehungder Bundesländer direkt mit den Vertretern der Kommunen verhandelteund damit bewusst das bewährte föderalistische "Bund, Länder,Gemeinden"-Prinzip ausgehebelt. Ministerpräsident WinfriedKretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) versuchte noch am Dienstag, seinelasche Haltung gegenüber der Bundesregierung zur rechtfertigen. DerDieselgipfel sei demzufolge ein höchst "schräges Format", gegen daser seine Bedenken anmelde, aber er sei nun einmal "keine Fundi undkein Prinzipienreiter", weshalb er "darauf nicht rumreiten" wolle,"weil alle unter höchstem Verhandlungsdruck stehen". Kretschmannräumte bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag ein, dass er dieAushöhlung der Souveränität des Bundeslandes Baden-Württemberg durchdie kommissarische Bundesregierung zwar verurteile und die Pflichtdes Landes als Obwalter der Kommunen betone, der Unterminierung derbaden-württembergischen Souveränität aber nichts entgegenzusetzenhabe. Dieses Eingeständnis wird von der AfD als Bankrotterklärung dergrün-schwarzen Landesregierung gewertet._____________1 "Aus föderaler Sicht ist es erst einmal ein ganz merkwürdigesFormat. Dass die Bundesregierung jetzt direkt mit den Kommunen redet,da muss ich schon einmal meine Bedenken anmelden. Wir sind dieAnsprechpartner der Bundesregierung, wir sind die Obwalter derKommunen. Also, das ist schon ein schräges Format [...] aber da ichkein Fundi und kein Prinzipienreiter bin, will ich darauf jetzt auchnicht rumreiten, weil da alle unter höchstem Verhandlungsdruckstehen. [...] Ich führe jetzt keine Grundsatzdebatten über denFöderalismus, aber ich behalte es im Gedächtnis."Regierungspressekonferenz des Ministerpräsidenten vonBaden-Württemberg, Winfried Kretschmann, am 28. November 2017,Stuttgart.Pressekontakt:Klaus-Peter KaschkePressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell