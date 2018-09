Stuttgart (ots) - Im gestrigen Ausschusses für Kultus, Jugend undSport wurde bekannt, dass die Bildungsplattform "ella" sichmöglicherweise in die nächste Legislaturperiode verzögert und dasLand bis zu 60 Millionen Euro kosten wird. Dazu derFraktionsvorsitzende der AfD, Bernd Gögel: "Strobl hat versucht, alsKapitän die Digitalisierung des Landes in die Zukunft zu steuern. Esist bei einem gescheiterten Versuch geblieben. Er hat gemeinsam mitder Kultusministerin Eisenmann die Bildungsplattform 'ella' und damitMillionen Steuergelder sowie die Digitalisierung der Schulen in eineHavarie gefahren. Wir fordern einen Untersuchungsausschuss samtgenauer Aufklärung."AfD fordert FDP zu Zusammenarbeit bei Beantragung einesUntersuchungsausschusses aufDie FDP- und die AfD-Abgeordneten forderten einenUntersuchungsausschuss. Die FDP schloss eine Zusammenarbeit mit derAfD aus und will mit der SPD reden. Dazu Gögel weiter: "Die SPD hatals Teil der Vorgängerregierung und Auftraggeber von 'ella' wahrlichkein Interesse an der Aufklärung. Die einzige Alternative heißt AfD.Wir fordern die FDP auf, gemeinsam mit uns einenUntersuchungsausschuss zu beantragen. Es ist heuchlerisch von derFDP, sich einer echten Aufklärung zu verweigern."Vernünftige Lernplattform für SchulenDer bildungspolitische Sprecher der AfD, Dr. Rainer Balzerergänzt: "Falls es erwartungsgemäß zu keiner Zusammenarbeit mit denbisher im Parlament vertretenen Parteien kommt, beantragen wir einenUntersuchungsausschuss zur Aufklärung dieser Affäre. Das Ziel desUntersuchungsausschusses ist es nicht, Staub aufzuwirbeln, sonderndie Schulen endlich mit einer vernünftigen Lernplattformauszustatten."Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 3 | 70173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639 | Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell