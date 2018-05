Stuttgart (ots) - "Gemeinsam mit Millionen von Bürgern aus ganzBaden-Württemberg hat die Landtagsfraktion der AfD mit Wut undEntsetzen aus den Nachrichten vernehmen müssen, dass dasRechtsstaatssystem der Bundesrepublik Deutschland mittlerweileoffensichtlich nicht einmal mehr in der Lage ist, durch die Polizeieine behördlich angeordnete Abschiebung durchzuführen, und vor einemschwarzafrikanischen Migrantenmob kapitulieren muss, wie vorgesternin Ellwangen geschehen." Darauf verweist der Fraktionsvorsitzende derAfD-Landtagsfraktion, Bernd Gögel, nach Bekanntwerden dergewalttätigen Gefangenenbefreiung eines kongolesischen Abschieblingsdurch 200 afrikanische Scheinasylanten in Ellwangen. "Diebeschämenden Vorgänge in der Flüchtlingsunterkunft zeigen dasVersagen des Staates gegenüber den vermeintlichen 'Schutzsuchenden'mehr als deutlich auf", so Gögel. "Ganz offensichtlich ist keineInstitution mehr in der Lage, den Erpressungsversuchen derafrikanischen Gewalttäter etwas entgegenzusetzen - der Staat löstsich auf und lässt die Menschen allein und hilflos zurück!" Nicht nurden AfD-Abgeordneten stelle sich unter diesen Umständen die Frage, obAbschiebungen in Zukunft überhaupt noch durchführbar sind, wenn dasEllwanger Beispiel unter den vermeintlichen "Asylbewerbern" Schulemachen sollte, schlimmstenfalls noch tatkräftig befeuert durchvermeintliche Gutmenschen in ihrem paranoiden Weltrettungswahn. "Wennder Staat sich einmal als erpressbar erweist, wird er es auchzukünftig bleiben", so Gögel.Verschleierungstaktik von Polizei und PolitikZudem lässt die Tatsache, dass die gewalttätigeGefangenenbefreiung in Ellwangen bereits in der Nacht von Sonntag zuMontag stattfand, aber erst jetzt bekanntgegeben wurde, weitereFragen offen, die umgehend auf parlamentarischer Ebene geklärt werdenmüssen, so Gögel. "Offensichtlich sollte nicht nur die denRechtsstaat pervertierende Straftat an sich, an der über 200'Scheinasylanten' aktiv beteiligt waren, verschleiert werden, sondernauch die Unfähigkeit der baden-württembergischen Polizei, die durchsolche Aktionen zur Lachnummer verkommt und Nachahmungstäterregelrecht animiert, mit dem Rechtsstaat Katz und Maus zu spielen."Streichung aller monetären Leistungen, Abbruch des Asylverfahrensund sofortige AusweisungDie Landtagsfraktion der AfD fordert das CDU-geführteInnenministerium auf, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mittelnunverzüglich alle Hebel in Bewegung zu setzen, den untergetauchtenAbschiebling aus dem Kongo dingfest zu machen und die Abschiebungohne weitere Verzögerung zu vollziehen. "Unabdingbar ist vor allemauch, die 200 gewalttätigen Straftäter aus Afrika wegen der von ihnenvollzogenen Gefangenenbefreiung sowie der Gefährdung des Lebens undder Gesundheit der eingesetzten Polizeibeamten mit der ganzen Härtedes deutschen Rechtsstaates zur Verantwortung zu ziehen", betont derAfD-Fraktionsvorsitzende. "Ausländische Gewalttäter genießen inDeutschland kein Widerstandsrecht und dürfen auch nicht dazu ermutigtwerden, Widerstand gegen die Staatsgewalt auszuüben, ohne dafürdrastische Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen. Den betreffendenScheinasylanten sind daher mit sofortiger Wirkung alle monetärenLeistungen zu streichen und die laufenden Asylverfahren abzubrechen.Alle an der gewaltsamen Gefangenenbefreiung beteiligten Afrikanergehören sofort kompromisslos abgeschoben und lebenslang an derWiedereinreise gehindert", ist sich Bernd Gögel mit seinenFraktionskollegen einig. Zudem sei bei zukünftigen Abschiebungen einedeutlich bessere Vorbereitung der Polizei abzusichern, dass sichderartige Vorkommnisse nicht wiederholen können und der Rechtsstaatnicht vor "Kulturbereicherern" aus der dritten Welt gänzlich seinGesicht verliert.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell