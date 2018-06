Stuttgart (ots) - "Auf geradezu beängstigende Weise manifestiertdas Lügengespinst um den Mörder der 14-jährigen Susanna F. das -unter anderem von Innenminister Thomas Strobl so tapferwidersprochene und dennoch offensichtliche - Komplettversagen desdeutschen Rechtsstaates, um immer tiefere Abgründe aus dem modernen'Märchen aus 1001 Nacht' einer beherrschbaren'Flüchtlingsintegration' zu offenbaren." Darauf verweist derstellvertretende Vorsitzende der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg, Emil Sänze MdL, angesichts der aktuellenNachrichtenlage über den Kurden Ali Bashar, der als Mörder der jungenFrau aus Mainz am Wochenende ausgeliefert wurde. "Es ist nicht nurdie Brutalität und Frauenverachtung, die sprachlos und wütend macht,sondern vielmehr die Instrumentalisierung derartiger Verbrechen füreine vermeintlich humane 'Flüchtlingspolitik', die die zunehmendeZahl mündiger Bürger früher oder später auf die Barrikaden treibt -mit unabsehbaren Folgen für die deutsche Gesellschaft!"Kein Familiennachzug, sondern konsequente AbschiebungExemplarisch zeigt gerade der Fall von Ali Bashar eine Vielzahlder Missstände auf, die von der AfD seit jeher angeprangert und vonder Politik mit dem Verweis auf vermeintliche "Einzelfälle"abgewiegelt wurden. "Hauptursache für das Staatsversagen istzweifelsohne die von der Bundeskanzlerin wider besseres Wissenbefohlene Kapitulation an den deutschen Außengrenzen im Herbst 2015,verbunden mit der mangelhaften Registrierung von 'Flüchtlingen', dasauf ganzer Linie kriminelle Versagen des Bundesamtes für Migrationund Flüchtlinge und das konsequente Nichtabschieben abgewiesenerAsylbewerber in Größenordnungen. Hinzu kommt die Verharmlosung derzunehmenden Radikalisierung muslimischer 'Flüchtlinge' und dieinstitutionelle Unterstützung des Politischen Islam, die letztlich zueinem Gesellschafts- und Frauenbild führen, wie es nicht nur fürGewalttäter wie Ali Bashar typisch ist", erläutert Sänze. "SeitJahren versuchen Polit-Quacksalber jedweder Couleur den Menscheneinen Familiennachzug in Millionenhöhe mit dem Argument schmackhaftzu machen, dass die jungen männlichen Flüchtling in ihren Familienunter Mutters Rockzipfel besser aufgehoben und schneller zuintegrieren wären. Ali Bashar beweist auch hier, dass derartigeBehauptungen vollkommen aus der Luft gegriffen sind - der Mörderlebte mit seinen Eltern und Geschwistern zusammen, seine Familie warnicht in der Lage, die kriminellen Machenschaften von Drogenhandelüber die mögliche Vergewaltigung einer Elfjährigen bis hin zum Mordan Susanna F. zu beeinflussen, sondern deckte seine widerwärtige Tatauch noch durch die Flucht mit falschen Papieren in den Nordirak. Waswir brauchen, ist kein Familiennachzug, sondern die konsequenteAbschiebung aller abgelehnten Asylbewerber innerhalb kürzester Frist,die Wiederherstellung sicherer deutscher Außengrenzen und deseinstmals funktionierenden Rechtsstaates!"Kollateralschäden einer humanitären Meisterleistung...Anstatt im Nachhinein die 'gute Zusammenarbeit mit den kurdischenBehörden' und die lobenswerte, wenngleich auch späte Anzeige eines13-jährigen Flüchtlingsjungen positiv herauszustellen, dessen Aussagedas Auffinden der geschändeten Susanna F. überhaupt erst ermöglichte,hätte im Vorfeld alles getan werden müssen, um derartige Bluttaten zuvermeiden, ergänzt der AfD-Landtagsabgeordnete. "Die Heuchelei AngelaMerkels und die gebetsmühlenartigen Abwiegelungen der Medien, aus allden Einzelfällen dürfe nicht auf die Gesamtheit der 'Flüchtlinge'geschlossen werden, hilft den Angehörigen der bisherigen undzukünftigen Opfer keinen Millimeter weiter und verhöhnt die totenMädchen als vermeintliche Kollateralschäden einer 'humanitärenMeisterleistung', bei der halt immer ein paar Späne fallen, wogehobelt wird. Man denke nur an die Argumentation der grünenFeministinnen nach den ersten Übergriffen von muslimischenAsylbewerbern auf deutsche Frauen, die von ihnen nicht alsAusländer-, sondern als Männerkriminalität definiert wurden - undintellektuelle Aussetzer dieser Art ziehen sich seit Jahren durch dieDebatte, man denke nur an den Linken-Parteitag und der Forderung nachoffenen Grenzen für alle nur denkbaren Nutznießer des deutschenSozialsystems.Bürger werden Polit-Quacksalber an der Wahlurne abstrafenBedenklich sei auch die Rolle der Medien, so Sänze. "Mitumsatzorientiertem Geierblick auf die Auflage räumt dieBoulevardpresse - die noch unlängst jeden, der auch nur die geringsteKritik am Merkel'schen Flüchtlingswahn äußerte, in Bausch und Bogenverdammte - den hinterhältigen Lügen der Familie und dabeiinsbesondere der Mutter breiten Raum ein, um Sympathie und Mitgefühlfür die vermeintlich unschuldigen Angehörigen des Teenager-Mörders zuerzeugen und ihre baldige Wiedereinreise nach Deutschlandvorzubereiten, wo sie dann nach der urplötzlichen Genesung desangeblich todsterbenskranken Familienoberhauptes weiter aufSteuerzahlerkosten auf die Genehmigung ihres Asylantrages wartenkönnen. Wer's glaubt, wird selig, weiß der Volksmund - doch derWähler weiß, wie er sich an der Wahlurne zu verhalten hat, um diesemhanebüchenen Kuddelmuddel alsbald ein Ende zu bereiten und dieVerursacherin vor einen Untersuchungsausschuss zu stellen!"Wahnsinn mit SystemDass der Wahnsinn System hat, beweisen die neuesten Meldungen derDeutschen Presseagentur (dpa). 