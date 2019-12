Baden-württembergische Landesregierung beeinträchtigt mit ihrer desaströsen Politik die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Handelns im Land

Stuttgart (ots) - Zentrale Aufgabe der Landesregierung im Bereich der Wirtschaftsei die Stärkung der Wirtschaft sowie die Erhaltung und der Ausbau derWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Land, so die wirtschaftspolitischeSprecherin der AfD-Fraktion, Carola Wolle. "Doch während sich dasWirtschaftsministerium hierum immerhin darum bemüht, bewirkt das Handeln derLandesregierung insgesamt genau das Gegenteil - die Schwächung der heimischenWirtschaft!", so Wolle in der Debatte um den Einzelplan Wirtschaft zumStaatshaushalt 2020/21. Die Wettbewerbsfähigkeit von Automobil- undAutomobilzulieferindustrie würde durch die Diskussion um Feinstaub- undStickoxydgrenzwerte und durch Fahrverbote bereits deutlich beeinträchtigt. Dierein ideologisch motivierte, alleinige Forcierung der batteriebetriebenenMobilität und das damit verbundene Aus für den Verbrennungsmotor gäben dieserSchlüsselbranche im Land den Rest. "Erhaltung und der Ausbau derWettbewerbsfähigkeit sehen anders aus!", so Wolle.Überbordende Bürokratie steht einer effizienten Förderung im WegDie Bemühungen des Wirtschaftsministeriums um Förderung kleiner undmittelständischer Unternehmen würden zunehmend durch Bürokratie aus Richtung derEU mehr als zunichtegemacht. "Und die Landesregierung setzt mit demBildungszeit- sowie dem Mindestlohn- und Tariftreuegesetz sogar noch einsdrauf", empört sich Wolle. Auch das Handwerk habe von der Landesregierung nichtsGutes zu erwarten. Der Fachkräftemangel nehme inzwischen dramatische Ausmaße an.Dies liege nicht zuletzt an einer Überhöhung des Abiturs und Studiums, die zuteilweise sinnloser Akademisierung in allen Bereichen führe. "Durch daszunehmend schlechter werdende Bildungsniveau sind immer weniger Schüler derHaupt- und Realschulen überhaupt ausbildbar", betont Wolle. Im Gegensatz zu dervon der Landesregierung nun angebotenen, allerdings spärlich bemessenenMeisterprämie setze die AfD auf eine Finanzierung, die die Meisterausbildungfinanziell einem Studium gleichstelle. Über mangelnde Unterstützung derLandesregierung klagt darüber hinaus auch der stationäre Handel. "Wenn unsereAutos aus den Innenstädten verbannt werden, merkt auch der letzte Kunde, dassdie Onlinebestellung einfach und in vielen Fällen sogar günstiger ist", soWolle.Arbeitsplatzabbau hat begonnen und wird gewaltig Fahrt aufnehmenMangelnder Breitbandausbau, Funklöcher, Wohnungsnot - überall werden diekatastrophalen Folgen der Arbeit dieser Landesregierung auf die heimischeWirtschaft sichtbar. Keine Woche, in der nicht über Schließungen oderVerlegungen von Firmen ins Ausland berichtet wird. "Der Arbeitsplatzabbau hatbegonnen und wird gewaltig Fahrt aufnehmen", so Wolle. Die Landesregierungbeeinträchtige insgesamt die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Handelns imLand. "Keine noch so gut gemeinte Wirtschaftsförderung kann das Porzellankitten, das hier zerschlagen wird", so Wolle. Wenn dann die Landesregierung auchnoch den "Green Deal" der EU-Kommission gutheiße, so befürworte sie - laut demBosch-Vorstandsvorsitzenden Volkmar Denner - einen Strukturbruch, den dieIndustrie nicht bewältigen könne. Die Korrektur dieser verhängnisvollen Politikder Landesregierung sei, so Wolle, für die Arbeitnehmer und Bürger wichtiger alsder vorliegende Einzelplan Wirtschaft zum Staatshaushalt. "Erinnern Sie sichendlich daran, dass dieses Parlament und diese Landesregierung dafür gewähltwurden, sich für das Wohlergehen der eigenen Bürger einzusetzen", appelliertWolle abschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4467401OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell