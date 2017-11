Stuttgart (ots) - In dem von der Deutschen Presseagentur in AbuDhabi veröffentlichten Interview mit Scheich Nahjan Mubarak AlNahjan, der das Ressort für Toleranz in den Vereinigten ArabischenEmiraten leitet, sieht Dr. Christina Baum (AfD), AK-Vorsitzende desAusschusses Soziales und Integration, eine Bestätigung desParteiprogrammes ihrer Partei. "Bereits in unserem Bundestagsprogrammhaben wir konkret darauf hingewiesen, dass der Bau und der Betriebvon Moscheen wegen der konkreten Gefahr zu untersagen ist, dass Imamedort Lehren verbreiten, die zu einer gegen unsere Rechtsordnunggerichteten politisch religiösen Radikalisierung von Muslimenbeitragen", erklärt Baum. Auch die Finanzierung des Baus und derBetrieb von Moscheen durch islamische Staaten oder ausländischeGeldgeber beziehungsweise deren Mittelsmännern will die AfDunterbinden.Kritik an der Ausbildung islamischer PredigerDas Angebot des emiratischen Ministers zur Ausbildung vonPredigern sieht Baum allerdings sehr kritisch. "In vielen arabischenStaaten wird ein fundamentaler sunnitischer Islam praktiziert, dermit unserer freiheitlichen Lebensweise vollkommen unvereinbar ist undmich als Frau zu einer Unterwerfung unter den Mann zwingen würde. Esist erschreckend, dass man heute als Frau bei der gestiegenen Anzahlvon vor allem männlichen Muslimen in Deutschland wieder um seineGleichberechtigung bangen muss", so Baum abschließend.*****[Quelle dpa: Emiratischer Minister: Deutschland vernachlässigtMoschee-KontrolleAbu Dhabi. Die nachlässige Kontrolle von Moscheen in Europa hatnach Ansicht eines emiratischen Ministers zu islamistischenAnschlägen auch in Deutschland geführt. 'Man kann nicht einfach eineMoschee öffnen und jedem erlauben, dorthin zu gehen und zu predigen.Es muss eine Lizenz dafür geben', sagte Scheich Nahjan Mubarak AlNahjan, der das Ressort für Toleranz leitet, der DeutschenPresse-Agentur in Abu Dhabi. In Deutschland, aber auch in Frankreich,Großbritannien oder Belgien hätten sich Muslime radikalisiert, weildie Gotteshäuser und Gemeindezentren nicht stark genug von denBehörden kontrolliert würden. 'Wir haben immer unsere Hilfeangeboten, wir haben immer angeboten, Menschen auszubilden', erklärteder Toleranzminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Bisheute sei sein Land aber nicht um Hilfe aus Europa gebeten worden. InDeutschland spielt der Staat bei der Auswahl der Prediger in Moscheenkeine Rolle. Moscheen brauchen auch keine Genehmigung.]Pressekontakt:Klaus-Peter KaschkePressereferent der AfD-FraktionLandtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon +49 711-2063 5639Mobil: +49151-14 60 74 75Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell