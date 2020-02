Baden-Württembergs Verkehrspolitik in Trümmern - Wann tritt der Verkehrsminister zurück?

Stuttgart (ots) - Die durch die AfD-Fraktion beantragte aktuelle Debatteoffenbart die katastrophalen Folgen der grünen "Verkehrstransformation" desbaden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann. DerFraktionsvorsitzende Bernd Gögel sagt: "Jeder dritte Zug von Abellio und jedervierte von GoAhead ist verspätet oder fällt komplett aus! Anschlusszüge werdenverpasst, defekte Heizung, Wagen fehlen, Fahrgäste stehen, manche sitzenallerdings in der Toilette, die sowieso außer Betrieb ist. Das sind die heutigenZustände der modernen, grünen Nachhaltigkeit im Schienenverkehr desVerkehrsministeriums!". Als Folge fordert die AfD-Fraktion den Rücktritt desVerkehrsministers.Außerdem weist der Fraktionsvorsitzende darauf hin, dass Herr Hermann diekatastrophale Situationslage mit der Filserbahn und die frustrierten Bürgerüberhaupt nicht ernst genommen hat. Mit seiner Abwesenheit am 29. Januar 2020bei dem öffentlichen Teil der Verkehrsausschusssitzung hat der Verkehrsministerden Bürgern, den Bahnkunden und dem Parlament gegenüber seine Ignoranz gezeigt."Herr Hermann, wenn es eine Statistik gäbe, wären Sie sicherlich derSpitzenreiter im Schwänzen von Ausschusssitzungen", so Gögel.Er sagt weiter: "Haben Sie es immer noch nicht erkannt, dass Sie derVerkehrsminister sind und nicht für den "zu-Fuß-Verkehr", sondern vor allem füreinen gut funktionierenden ÖPNV zuständig sind!?" Er fügt hinzu: "Diefrustrierten Fahrgäste würden am liebsten wieder aufs Auto umsteigen, um endlichwieder pünktlich zur Arbeit zu kommen! Ja, das würden sie gerne tun, wenn Sieihnen erlaubt hätten, das Auto aus der Garage zu holen!".Ergänzend sagt Gögel: "Die Liste Ihrer Fehlleistungen und Fehlplanungen könntenwir beliebig fortsetzen, leider reicht die Zeit hierfür nicht aus. Wir sindjedoch der Meinung, dass 9 Jahre Probezeit genug waren." Abschließend hält erfest: "Wir fordern Sie daher auf: Herr Hermann, treten Sie zurück und geben Sieden Bürgern in Baden-Württemberg eine Chance für einen funktionierendenÖffentlichen Personennahverkehr!".Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartpresse@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4514659OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell