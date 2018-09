Baden-Württembergischer Maurer holt Gold bei Berufseuropameisterschaft EuroSkills 2018 in Budapest (FOTO)

Budapest (ots) -Christoph Rapp (21) aus Schemmerhofen (Baden-Württemberg) istEuropas Maurer Nummer eins. Er holte bei der EuroSkills, die vom25.-29. September 2018 in der ungarischen Hauptstadt Budapeststattgefunden hat, die Goldmedaille.Die Wettbewerbsaufgabe der Maurer während des dreitägigenWettbewerbs mit insgesamt 14 Teilnehmern bestand aus zwei Modulen.Dabei musste Rapp in 18 Zeitstunden eine Darstellung des Millennium-und Heldendenkmals in Budapest, umgeben von der Kolonnade mauern.Sein zweites Modul stellte einen Teil der Kettenbrücke, Budapestsbekannteste Donau-Brücke, dar.Christoph Rapp war schier außer sich vor Freude: "Das istgroßartig; damit habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich riesig!"Deutscher Experte und Mitglied der internationalen Jury warMaurer- und Betonbauermeister Jannes Wulfes, angestellt bei DammeyerBauunternehmen GmbH und Co. KG in Harsum (Niedersachsen) und selbstTeilnehmer an der EuroSkills 2016 bzw. der WorldSkills 2017, wo ereinen hervorragenden 5. Platz erreichte. Rapp war bereitsErsatzkandidat für die WorldSkills in Abu Dhabi und wurde in diesemJahr von Wulfes auf den Wettbewerb vorbereitet.Thomas Sander, Vorsitzender des Fachverbands Hoch- und Massivbauim Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zeigte sich hocherfreut überdas Abschneiden des Maurers: "Die EuroSkills waren für mich eine neueErfahrung. Ich bin begeistert von den Wettbewerben und mit welchhoher Konzentration Christoph Rapp gearbeitet hat. Es ist die ersteMedaille eines deutschen Maurers bei internationalenBerufswettbewerben seit 2005."Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe,Felix Pakleppa, wies auf die hohe Qualität der dualen Ausbildung inDeutschland hin: "Unsere jungen Nachwuchshandwerker haben einmal mehrbewiesen, wie stark das deutsche Baugewerbe mit seinenhochqualifizierten Fachkräften aufgestellt ist. Wir bieten jungenMenschen beste Perspektiven für eine lange Karriere in derBauwirtschaft. Damit sind wir für die Zukunftsaufgaben imWohnungsbau, in der Infrastruktur und in der Gebäudesanierunghervorragend gerüstet."Nationalteam Deutsches BaugewerbeDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes besteht aus den bestendeutschen Nachwuchshandwerkern im Baugewerbe und wird vomZentralverband des Deutschen Baugewerbes, dem größten und ältestenBauverband in Deutschland, getragen. Neben dem Fliesenleger gehörenBeton- und Stahlbetonbauer, Maurer und Stuckateure dazu. Mit derTeilnahme an internationalen Berufswettbewerben werden die bestenNachwuchskräfte gefördert. Die Mitglieder des Nationalteams sindzugleich herausragende Botschafter für eine der größten undwichtigsten Branchen in Deutschland.SponsorenDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes wird unterstützt vonzahlreichen Sponsoren. Das sind: 123erfasst GmbH, GmbH, DeutscheAlbert Berner Deutschland GmbH, Collomix Poroton, Quick mix, SchöckBauteile, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie derZertifizierung Bau. CWS boco kleidet das Team ein.EuroSkills 2018Die Berufseuropameisterschaft "EuroSkills 2018" fand vom 25. bis29. September in Budapest/Ungarn statt. 525 Teilnehmer aus 28europäischen Ländern und Regionen zeigten in 37 offiziellenWettbewerben ihr Können. Das Team von WorldSkills Germany und demZentralverband des Deutschen Handwerks ging mit 23 jungen Fachkräftenin 17 Einzel- und 3 Teamwettbewerben an den Start. Dazu gehörten auchdie Mitglieder des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes mit einemFliesenleger, einem Maurer, einem Stuckateur und zwei Beton- undStahlbetonbauern.Fotos aus dem Wettbewerb finden Sie auf unserer Webseite:www.zdb.dePressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell