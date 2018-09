Baden-Württembergischer Fliesenleger holt Bronze bei der Berufseuropameisterschaft EuroSkills 2018 in Budapest (FOTO)

Budapest (ots) -Fliesenleger Cedrik Knöpfle (21) aus Löffingen (Baden-Württemberg)holte bei der EuroSkills 2018, die vom 25.-29. September 2018 in derungarischen Hauptstadt Budapest stattgefunden hat, dieBronzemedaille.Die Fliesenleger mussten während des dreitägigen Wettbewerbs mitinsgesamt 12 Teilnehmern in 18 Zeitstunden zwei Wände und einen Bodenfliesen. Auf der ersten Wand war die St.-Stephans-Basilika ausBudapest abzubilden, auf der zweiten die Kettenbrücke über die Donau.An eine der beiden Wände musste ein Stück Boden mit Estrich aufgebautund anschließend mit der Jahreszahl "2018" gefliest werden. Es warenviele zahlreiche anspruchsvolle Schnitte zu realisieren, insbesondererunde Schnitte. Wie bei allen Wettbewerben zählte auch hier vor allemPräzision und Maßgenauigkeit.Cedrik Knöpfle zeigte gemischte Gefühle. "Ich bin angetreten, umEuropameister zu werden. Nun habe ich den dritten Platz, das istsicher gewissermaßen enttäuschend. Dennoch war der Wettbewerb einegroßartige Erfahrung und ich bin froh, dabei gewesen zu sein."Fliesenlegermeister Roland Filkorn, Ausbildungsmeister imAusbildungszentrum Geislingen der Bauwirtschaft Baden-Württemberg,war deutscher Experte und Mitglied der internationalen Jury. Filkornhat Cedrik Knöpfle auch auf den Wettbewerb vorbereitet.Karl-Hans Körner, Vorsitzender des Fachverbands Fliesen undNaturstein im Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zeigte sichhocherfreut über das Abschneiden des jungen Fliesenlegers: "UnserTeilnehmer zeigt, dass man mit einer fundierten Ausbildung imFliesenlegerhandwerk weit kommen kann. Um diese Qualität unseresHandwerks dauerhaft zu erhalten, brauchen wir wieder dieMeisterpflicht als Zugangsvoraussetzung für unseren Beruf." CedrikKnöpfle besucht derzeit die Meisterschule.Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe,Felix Pakleppa, wies auf die hohe Qualität der dualen Ausbildung inDeutschland hin: "Unsere jungen Nachwuchshandwerker haben einmal mehrbewiesen, wie stark das deutsche Baugewerbe mit seinenhochqualifizierten Fachkräften aufgestellt ist. Wir bieten jungenMenschen beste Perspektiven für eine lange Karriere in derBauwirtschaft. Damit sind wir für die Zukunftsaufgaben imWohnungsbau, in der Infrastruktur und in der Gebäudesanierunghervorragend gerüstet."Nationalteam Deutsches BaugewerbeDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes besteht aus den bestendeutschen Nachwuchshandwerkern im Baugewerbe und wird vomZentralverband des Deutschen Baugewerbes, dem größten und ältestenBauverband in Deutschland, getragen. Neben dem Fliesenleger gehörenBeton- und Stahlbetonbauer, Maurer und Stuckateure dazu. Mit derTeilnahme an internationalen Berufswettbewerben werden die bestenNachwuchskräfte gefördert. Die Mitglieder des Nationalteams sindzugleich herausragende Botschafter für eine der größten undwichtigsten Branchen in Deutschland.SponsorenDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes wird unterstützt vonzahlreichen Sponsoren. Das sind: 123erfasst GmbH, GmbH, DeutscheAlbert Berner Deutschland GmbH, Collomix Poroton, Quick mix, SchöckBauteile, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie derZertifizierung Bau. CWS boco kleidet das Team ein.EuroSkills 2018Die Berufseuropameisterschaft "EuroSkills 2018" fand vom 25. bis29. September in Budapest/Ungarn statt. 525 Teilnehmer aus 28europäischen Ländern und Regionen zeigten in 37 offiziellenWettbewerben ihr Können. Das Team von WorldSkills Germany und demZentralverband des Deutschen Handwerks ging mit 23 jungen Fachkräftenin 17 Einzel- und 3 Teamwettbewerben an den Start. Dazu gehörten auchdie Mitglieder des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes mit einemFliesenleger, einem Maurer, einem Stuckateur und zwei Beton- undStahlbetonbauern.Fotos aus dem Wettbewerb finden Sie auf unserer Webseite:www.zdb.dePressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell