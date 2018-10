Baden-Württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum fordert verpflichtende HIV-Untersuchungen in Gemeinschafts- und Erstaufnahmeeinrichtungen

Stuttgart (ots) - "Im vollen Bewusstsein, dass die Anzahl vonHIV-Neuinfizierungen bei Menschen nichtdeutscher Herkunft steigt,möchte Minister Manfred Lucha absolut gar nichts unternehmen, um diebaden-württembergische Bevölkerung zu schützen", so diesozialpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion Dr. Christina Baumfassungslos. Zuletzt im Jahr 2016 veröffentlichte das RobertKoch-Institut Zahlen (*1), die eine sehr deutliche Sprache sprechen:"Bei den von Menschen nichtdeutscher Herkunft in Deutschland neuerworbenen HIV-Infektionen konnte eine Zunahme der Anzahl und desAnteils derer festgestellt werden, die aus dem Nahen Osten oderNordafrika stammen, während die Erstdiagnosen für alle anderenHerkunftsregionen zurückgingen oder gleichblieben. Besondersbesorgniserregend dabei ist, dass sich 55 Prozent der Nichtdeutschenin Subsahara-Afrika mit HIV infiziert hatten", so Christina Baum.Schutz der einheimischen Bevölkerung und des medizinischenPersonalsDiese Erkenntnis sollte Grund genug sein, aktuelle Zahlen derHIV-Neuinfizierten bekannt zu geben, erläutert dieAfD-Landtagsabgeordnete. "Doch seit Monaten verweist dieLandesregierung darauf, dass dies aufgrund der Umstellung derDatenbank nicht möglich sei." Als Zahnärztin undgesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion hält es D. ChristinaBaum für zwingend geboten, eine verpflichtende HIV-Untersuchung inGemeinschafts- und Erstaufnahmeeinrichtungen in die vorgeschriebeneUntersuchung mit aufzunehmen - was vom grünen baden-württembergischenSozialminister Manfred Lucha gestern allerdings kategorisch abgelehntwurde. "Durch die massenhafte Einwanderung von Risikogruppen nachDeutschland ist es nicht nur zum Schutz der Bevölkerung, sondern vorallem auch des medizinischen Personals zwingend notwendig, solch eineverpflichtende Untersuchung einzuführen. Eine frühzeitige Erkennungder Krankheit kann nicht nur das Leben der Einheimischen retten,sondern auch das der betroffenen Migranten", so Dr. Christina Baumkritisch.(*1) Quelle: Robert Koch-Institut. InfektionsepidemiologischesJahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2016. Datenstand: 1. März2017).Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell