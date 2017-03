Baden-Württemberger schließen 22 Prozent höhere Kredite ab als Sachsen (FOTO)

München (ots) -- Westdeutsche leihen sich mehr Geld bei der Bank als Ostdeutsche- Männer nehmen im Schnitt 1.960 Euro höhere Kredite auf alsFrauen- Paare bekommen bessere Zinskonditionen als EinzelpersonenCHECK24-Kunden aus Baden-Württemberg schließen bundesweit diehöchsten Kredite ab. Im Schnitt leihen sie sich 12.475 Euro von derBank - 22 Prozent bzw. 2.223 Euro mehr als Verbraucher aus Sachsen (Ø10.252 Euro).*)Auch in Hessen und Bayern sind die durchschnittlich aufgenommenenKredite mit über 12.000 Euro vergleichsweise hoch. Nach Kunden ausSachsen leihen sich Thüringer und Mecklenburg-Vorpommern diegeringsten Kreditbeträge. Möglicher Grund: In den Bundesländern mitden höchsten Kreditsummen ist auch das durchschnittlicheNettoeinkommen am höchsten.Dasselbe zeigt sich beim Ost-West-Vergleich: Ostdeutsche schließenim Schnitt 1.200 Euro geringere Kredite ab als Westdeutsche.Gleichzeitig verfügen Verbraucher aus dem Westen mit durchschnittlich2.549 Euro über ein 16 Prozent höheres Nettoeinkommen als Kunden ausdem Osten (Ø 2.188 Euro).Männer nehmen höhere Kredite auf als FrauenFrauen schließen durchschnittlich Darlehen über 9.337 Euro ab.Männer leihen sich im Schnitt 11.297 Euro von der Bank und damit 21Prozent bzw. 1.960 Euro mehr. Die Differenz der Kredithöhe lässt sichunter anderem durch das unterschiedlich hohe Nettoeinkommen erklären:Beim Abschluss eines Kredites über CHECK24.de geben Männerdurchschnittlich ein Nettoeinkommen von 2.627 Euro an. Das sind 26Prozent mehr als Frauen (Ø 2.086 Euro).Paare bekommen bessere Zinskonditionen als EinzelpersonenPaare nehmen im Schnitt Kredite über 15.493 Euro auf,Einzelpersonen nur über 10.694 Euro. Entscheiden sich Kreditnehmerfür die gemeinsame Aufnahme eines Darlehens, profitieren sie vongünstigeren Zinskonditionen, da in der Regel zu zweit ein höheresNettoeinkommen zur Verfügung steht.Ein Beispiel: Einzelpersonen erhalten ein Darlehen über 10.000Euro mit einer Laufzeit von 84 Monaten im Schnitt zu einem effektivenJahreszins von 4,18 Prozent. Paare zahlen für den gleichen Kredit3,73 Prozent effektiv p. a. und erhalten damit elf Prozent günstigereKonditionen.*)Grundlage: alle 2016 über CHECK24.de abgeschlossenen Kredite;Nettoeinkommen nach Bundesländern und Ost-West bezieht sich jeweilsnur auf den ersten Kreditnehmer. Weitere Infos zur Methodik und denErgebnissen unter http://ots.de/mvCac undhttps://www.check24.de/kredit/publikationen/kreditanalyse/Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24 :Katharina Reichel, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 471174, katharina.reichel@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell