Baden-Württemberg will Freizeit- und Kulturveranstaltungen untersagen

STUTTGART (dpa-AFX) - Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg sollen wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie verboten oder zumindest beschränkt werden. Die Kontakte müssten radikal reduziert werden, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag beim Besuch eines Impfzentrums in Stuttgart an. Das gelte auch für Geimpfte, weil der Impfschutz nach vier bis sechs Monaten nachlasse./poi/DP/ngu