Baden-Württemberg ruft höchste Corona-Warnstufe aus

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - In Baden-Württemberg gilt am Montag aufgrund der hohen Infektionszahlen die höchste Corona-Warnstufe. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstagnachmittag nach einer außerordentlichen Kabinetsssitzung mit. Demnach ergreife man nun zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, etwa eine verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Raum und weitere Kontaktbeschränkungen, teilte der Grünen-Politiker mit.

Diese gälten von Montag an, so Baden-Württembergs Regierungschef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur