STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württemberg führt eine Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein.



Vom 27. April an gelte die Pflicht, Mund und Nase beim Einkaufen und im Nahverkehr zu bedecken, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart./poi/DP/stw