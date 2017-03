Baden-Württemberg im Transparenzranking weit hinten - Piraten fordern Nachbesserungen

Stuttgart (ots) - Mehr Demokratie e.V. und die Open KnowledgeFoundation haben ein Transparenz-Ranking veröffentlicht, in dem dieInformationsfreiheits- und Transparenzgesetze der Bundesländerverglichen wurden. Baden-Württemberg landet hier auf einem schlechtenzehnten Platz. Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert deshalbNachbesserungen.»Baden-Württemberg hat nach diesem Ranking unter den Ländern dieein solches besitzen, das schwächste InformationsfreiheitsgesetzeDeutschlands. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass nun seitsechs Jahren die vorgeblich transparenzfreundlichen Grünen an derRegierung sind, ist das mehr als beschämend. Die Gesetzgebung musshier dringend nachbessern und ein Informationsfreiheitsgesetzeinführen, das diesen Namen auch wirklich verdient.«, kritisiert AnjaHirschel, Spitzenkandidatin der Piraten Baden-Württemberg zurBundestagswahl.In dem Ranking werden verschiedene Bereiche wieInformationsrechte, Ausnahmen und Gebühren bewertet.Baden-Württemberg erreicht insgesamt nur 32% der möglichen Punkte.»Vor allem die viel zu hohen Gebühren sind eine große Hürde fürdie Transparenz, die so nicht hinnehmbar ist. Selbst einfacheAuskünfte sind in der Regel nicht gebührenfrei, für Auskünfte derKommunen gibt es gar keine Kostenobergrenze. Die Möglichkeit derBürger, Auskünfte zu erhalten wird dadurch unnötig erschwert«, soHirschel weiter. »Auch ist zu kritisieren, dass viele Stellen, wiezum Beispiel Hochschulen, von der Transparenzpflicht ausgenommensind.«Die Piraten fordern die Landesregierung außerdem dazu auf,wichtige Informationen proaktiv öffentlich zu Verfügung zu stellen.»Wir erwarten von einer transparenten Landesregierung, dass sienicht nur Anfragen der Bürger zeitnah und ohne hohe Gebührenbeantwortet, sondern dass sie auch von sich aus mehr Informationenzum kostenfreien Abruf zur Verfügung stellt.«Quellen[1] transparenzranking.de/laender/baden-wuerttemberg/[2] www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2017-03-02_Transparenzranking.pdfPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell