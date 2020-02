Baden-Württemberg - Paradies für Mehrfach- und Intensivstraftäter

Stuttgart (ots) - Daniel Rottmann MdL, Mitglied der AfD-Fraktion imInnenausschuss des Stuttgarter Landtags, zeigt sich nach einer Auskunft derLandesregierung erschüttert über die Sicherheitslage in Baden-Württemberg undüber die Versuche des Innenministers, die Lage zu vertuschen.Anlass ist seine Anfrage über die Zahl der Mehrfach- und Intensivstraftäter inBaden-Württemberg aus Drucksache 16/7507 . Danach gebe es - was immer dasbedeuten mag - eine "Anzahl an Personen auf mittlerem dreistelligen Niveau",darunter zwei Drittel Ausländer. Noch unglaublicher: zwei Drittel allerMehrfach- und Intensivstraftäter befinden sich Stand Januar 2020 auf freiem Fuß.Niemand kann sich sicher fühlen "Der Innenminister scheut sich, die genaue Zahlder Hochkriminellen anzugeben. Denn dann würde sein Potemkinsches Dorf von"Baden-Württemberg als sicherstes Bundesland", das er tagein, tagaus wiederholt,wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen", meint Daniel Rottmann. In dieselbeKategorie der Vernebelung passe die Negativaussage, dass ein Drittel der Täterdie deutsche Staatsangehörigkeit besitze, wovon Personen mit doppelterStaatsangehörigkeit noch abzuziehen sind; es bleibe - ungesagt - ein Anteil von66 % ausländischer Intensivtäter bei einem Ausländeranteil in Land von ca. 15 %."Herr Innenminister, Sie haben kein Recht, die Öffentlichkeit über das Ausmaßder Bedrohung im Unklaren zu lassen. Nennen Sie uns die genaue Zahl. Und hörenSie auf, so zu tun, als könnten sich die Bürger in diesem Land sicher fühlen",appelliert der Abgeordnete an den Minister.Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartpresse@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4517338OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell