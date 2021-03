Baden-Württemberg: Kretschmann hat gewählt

LAIZ (dts Nachrichtenagentur) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat gewählt. Er gab am Sonntag in einem Wahllokal in Laiz im Kreis Sigmaringen seine Stimme ab. Auch die Spitzenkandidaten der anderen großen Parteien haben in Baden-Württemberg bereits ihr Kreuz gemacht.

Bei der parallel stattfindenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hatte Kretschmanns Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) bereits am Vormittag in einem Wahllokal in Trier gewählt. Laut Umfragen können beide Amtsinhaber damit rechnen, wieder die stärkste Kraft in ihrem Bundesland zu stellen. Mit Spannung werden die Ergebnisse der CDU erwartet: Manche Experten erwarten, dass die Partei wegen der Maskenaffäre von den Wählern abgestraft wird. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur