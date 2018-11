Baden-Württemberg/Hermann: Noch viele Details nach Dieselkompromiss ungeklärt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht nach dem Diesel-Kompromiss weiteren Klärungsbedarf.



Dazu gehörten Frage der Haftung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen, sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart. "Automobilhersteller, Nachrüster und Bundesbehörden müssen nun gemeinsam rasch dafür sorgen, dass ältere Dieselfahrzeuge tatsächlich mit einer wirksamen Abgasreinigung nachgerüstet werden können." Die Hersteller hatten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag zugesagt, Angebote für Besitzer älterer Fahrzeuge zu erweitern.