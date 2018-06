Das Bad hat Potenzial zur privaten Wohlfühloase / Auch in funktionalen Räumen halten sich die Deutschen gerne auf (FOTO)

Schiltach (ots) -In Küche und Bad vereinen sich zunehmend Funktionalitäten mitWohlbefinden. Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentativeUmfrage der Hansgrohe Group. Demnach fühlen sich drei von vierDeutschen (77 Prozent) in Küche und Bad wohl oder sehr wohl. AktuelleGestaltungstrends und innovative Raumkonzepte fördern das guteEmpfinden in beiden Räumen. Lieber halten sich die Deutschen nur inWohn- und Schlafzimmer auf.Weg von der reinen FunktionalitätDie Küche tendiert immer mehr dazu, mit dem Wohnraum zu einemGanzen zu verschmelzen und zum zentralen Treffpunkt jeder Wohnungoder jedes Hauses zu werden. So fühlt sich fast jeder zweite Deutsche(43 Prozent) in seiner Küche sehr wohl. Der Trend zur offenenWohnküche fördert eine kommunikative Atmosphäre - ideal fürKüchenpartys oder gemeinsames Kochen. Für Eltern ist es somiteinfacher, die Kinder beim Kochen oder beim Abwasch im Blick zubehalten und Zeit mit ihnen zu verbringen.Auch das Bad, das lange nur als funktionale Nasszelle galt, istheute vielmehr ein Rückzugsort vom hektischen Alltag. Der zunehmendeKomfort sorgt für eine entspannende Atmosphäre. Immerhin sagenbereits 41 Prozent der Befragten, dass sie sich im Bad sehrwohlfühlen. Innovationen, die das Funktionale immer angenehmermachen, tragen zu dieser Entwicklung bei. Hansgrohe arbeitet unteranderem kontinuierlich am Sound- und Feel-Design seiner Produkte.Akustikexperten sorgen dafür, dass sich das Wassererlebnis akustischgenießen lässt. Die Anreicherung von Wasser mit Luft hinterlässt einangenehmes Gefühl, wenn das Wasser auf dem Körper aufkommt.Jan Heisterhagen, Vice President Product Management, meint: "Auchbei den Trends für das Badezimmer zeichnet sich die zunehmendeVerschmelzung mit dem Wohnraum ab. Wasserfeste Badezimmertapetenschaffen eine wohnliche Atmosphäre. Klassische Fliesen werdenzunehmend von Fliesen in hölzerner Dielenoptik oder von Böden ausMarmor ersetzt. Eine indirekte Beleuchtung sorgt für eine warmeAtmosphäre." In größeren Räumen finden sich immer häufigerDampfsaunen und Schwall- oder Massageduschen. "Die Deutschen träumenvom Bad als Wellnessoase", so Jan Heisterhagen.Bei der individuellen Gestaltung gibt es viel Luft nach oben 15Prozent der Deutschen fühlen sich in ihrem Bad hingegen weder wohlnoch unwohl, der Küche gegenüber sind 17 Prozent indifferent. Hiergibt es viel Potenzial für eine individuelle Gestaltung der Räume undder damit verbundenen Steigerung des Wohlbefindens. Das Bad lässtsich beispielsweise mit einer hellen Wand- und Bodenfarbe optischvergrößern. Pflanzen brechen eine leblose oder kühle Atmosphäre auf.Designobjekte verleihen dem Ensemble einen edlen und individuellenTouch.Auch der Küche kann man mit ein paar einfachen Handgriffen einepersönliche Note verleihen. Den Stil der restlichen Wohnung in derKüche weiterzuführen, lässt die Grenzen zwischen den Wohnbereichenverschwimmen. Farbakzente sorgen für die nötige Abwechslung undPflanzen auch hier für mehr Lebendigkeit. Wer Kräuter in der Küchezieht, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Dekoration passend zurJahreszeit garantiert mehr Abwechslung.Heimisches Wohlbefinden steigt mit dem AlterTendenziell fühlen sich ältere Personen in den eigenen vier Wändenwohler als die Jüngeren. Insbesondere 50- bis 69-Jährige schätzen dasBad (81 Prozent) und die Küche (82 Prozent). Gerade erfahreneMenschen haben oft einen hohen Anspruch an Qualität, Bedienung undGestaltung. Da der Wunsch nach optimalem Wohnkomfort mit dem Alterwächst, ist eine langfristige Planung unerlässlich. "Der Begriff'barrierefrei' beschreibt vor allem die Vorstellung vomaltersgerechten Wohnen. Das Generationenbad will das Leben im Bad fürjedes Alter einfacher und komfortabler machen", sagt JanHeisterhagen. "Am Anfang der Überlegungen steht nicht von ungefährdie bodengleiche Duschfläche. Der barrierefreie Zugang bedeutet fürAlt und Jung einen echten Mehrwert."Hansgrohe befragte gemeinsam mit dem MarktforschungsinstitutINNOFACT AG in einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung1.048 Personen.Über die Hansgrohe Group - das Original aus dem SchwarzwaldDie Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg istmit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Innovation, Qualität undDesign führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihrenArmaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group demWasser Form und Funktion. Die 117-jährige Firmengeschichte istgeprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mitunterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmaturoder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 16.000aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebigeQualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros undVertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kundenweltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Markenund Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunterüber 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellungressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischenHandeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweitpräsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder imhöchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohenQualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch dieProduktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zweiin Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in Chinabefinden. 2017 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von1,077 Milliarden Euro. 