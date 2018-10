Bad Marienberg freut sich auf das feierliche Gelöbnis (FOTO)

Bad Marienberg (ots) -Am Donnerstag, den 25. Oktober 2018, werden rund 180 Rekrutinnenund Rekruten der Grundausbildungskompanie des Sanitätsregimentes 2"Westerwald" ihr feierliches Gelöbnis öffentlich an der Stadthalle inBad Marienberg ablegen. Hierzu sind nicht nur die Eltern, Partner,Freunde und Verwandte eingeladen, sondern recht herzlich auch diebreite Öffentlichkeit. Die 11./Kompanie des Sanitätsregimentes 2"Westerwald" führt das nächste feierliche Gelöbnis in IhrerPatengemeinde Bad Marienberg durch. Hierbei werden die rund 180Rekrutinnen und Rekruten am Donnerstag, den 25. Oktober ab 16 Uhr, ander Stadthalle der Stadt Bad Marienberg antreten. Die Verbundenheitin die Region und die Bindung zur Patengemeinde ist dieEntscheidungsgrundlage, ein öffentliches Gelöbnis durchzuführen.Dieses war zu früheren Zeiten jedoch nicht selbstverständlich,sondern ist erst auf Initiative des damaligen Bundesministers derVerteidigung Dr. Volker Rühe im Jahre 1998 in den Fokus gerücktworden. Ziel war und ist es heute noch, die Bürgernähe der Bundeswehrdarzustellen und auch den gesellschaftlichen Stand einerParlamentsarmee. Doch was ist ein feierliches Gelöbnis ? Fürfreiwillig Wehrdienstleistende ist es der formale Akt sich zurGrundpflicht eines Soldaten zu bekennen. Analog dazu schwören dieZeitsoldaten den Diensteid. Der Wortlaut: "Ich gelobe (schwöre), derBundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und dieFreiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.", ist beigenauer Betrachtung somit auch das Versprechen, in letzter Konsequenzsein eigenes Leben zu opfern. Dieser sogenannte Verwaltungsaktdokumentiert somit noch einmal eindrücklich den besonderen Berufeiner Soldatin oder eines Soldaten. Genau aus diesem Grund freut sichdie Stadt Bad Marienberg als Gastgeber und Patengemeinde, denSoldatinnen und Soldaten ihre Anteilnahme zeigen zu können und hofftdarauf, dass zahlreich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger aus BadMarienberg erscheinen, sondern auch aus den umliegenden Städten undGemeinden.Pressekontakt:Sanitätsregiment 2Torsten BuschulteTelefon: 02664 503 2120torstenbuschulte@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell