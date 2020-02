Bad Banks 2: Mehr als 5 Millionen Sichtungen in der ARTE- und der ZDFmediathek (FOTO)

Mainz (ots) - Die zweite Staffel der Serie "Bad Banks" konnte in den Mediathekenvon ARTE und ZDF bislang mehr als fünf Millionen Sichtungen erzielen. Damitwurde der Mediathekserfolg der ersten Staffel im Vergleichszeitraum nachOnlinestellung übertroffen. Am erfolgreichsten ist bislang die erste Folge derzweiten Staffel mit mehr als einer Million Abrufen. Die Folgen sind seit EndeJanuar 2020 online verfügbar. In der ZDFmediathek sind sie für insgesamt sechsMonate abrufbar, in der ARTE-Mediathek bis Anfang März 2020.Die sechsteilige zweite Staffel von "Bad Banks" erzählt, wie sich die Finanzweltein halbes Jahr nach der Krise neu erfindet. Verschärfte Auflagen machen dasGeschäft der fusionierten Deutschen Global Invest (DGI) extrem mühsam. Derersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin ChristelleLeblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer)läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team(Albrecht Schuch als Adam, Mai Duong Kieu als Thao) in Stellung gebracht.Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die jungeFinanzbranche in kleinen beweglichen Start-ups und FinTechs einen fundamentalenWandel.Die erste Staffel "Bad Banks" war im Frühjahr 2018 in ZDF und ARTE zu sehen undwurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie denDeutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis, die Goldene Kamera, den BlauenPanther, den Bambi und den New York Festival Award. Für den International Emmywar sie nominiert.Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/bad-banks-2/"Bad Banks" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/bad-bankshttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4520950OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell