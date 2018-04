"Backup für die Nachwelt": "Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat mit Doku über Wissensspeicherung und "scobel - Der digitalisierte Mensch" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 3. Mai 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenDer Umfang digitaler Daten, die unsere Gesellschaft generiert,explodiert. Alle gegenwärtigen Speicherformate haben aber eine kurzeLebensdauer. Wie können diese Daten überdauern? Die Dokumentation"Backup für die Nachwelt" (Erstausstrahlung) am 3. Mai 2018, 20.15Uhr, zeigt die Herausforderungen zukünftiger Wissensspeicherung. ImAnschluss, um 21.00 Uhr, ist bei Gert Scobel und seinen Gästen derdigitalisiert Mensch das Thema. 3sat zeigt die Gesprächssendung livevon der re:publica in Berlin.Schätzungen besagen, dass 90 Prozent der vorhandenen Daten imVerlauf der vergangenen beiden Jahre erzeugt worden sind. Abergegenwärtige Speicherformate haben eine kurze Lebensdauer von maximalzehn Jahren. Wie kann diese Datenflut eingeordnet, gespeichert undgenutzt werden? Und wie weit sind Forscher, neue Speicherformen zufinden, um diese Daten für zukünftige Generationen zu sichern? Sinddie digitalen Gesellschaften überhaupt in der Lage, einenfortdauernden Wissensschatz anzulegen? Die Dokumentation "Backup fürdie Nachwelt" von Vincent Amouroux, die 3sat im Rahmen von"Wissenschaft am Donnerstag" zeigt, blickt auf die Wissensspeicherungvon morgen.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Der digitalisierteMensch" live von der re:publica. Die soziale Umgebung im Netzgestaltet sich in immer kürzeren Zyklen neu. Entsprechend neu sindauch die Regeln des digitalen Sozialverhaltens. Live auf derre:publica diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen darüber, ob mandurch den Umgang mit digitalen Medien die moderne Gesellschaft besserverstehen lernt, oder ob die Veränderungen nur zu standardisiertenNormen im beruflichen und privaten Leben führen. Seine Gäste sindJeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung(WZB), Armin Nassehi vom Institut für Soziologie an derLudwig-Maximilians-Universität München und Judith Simon aus demFachbereich Informatik an der Universität Hamburg.In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Umjeweils 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen ausNatur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss,um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.Diese Ausgabe von "Wissenschaft am Donnerstag" ist Teil des3sat-Programms zur diesjährigen re:publica. Auch dasWissenschaftsmagazin "nano" ist vor Ort in Berlin und gibt amFreitag, 4. Mai, 18.30 Uhr, in einer monothematischen Sendung einenÜberblick über die aktuellen Themen und Trends der digitalen Welt.Die Dokumentation "Backup für die Nachwelt" als Video-Stream sowieweitere Informationen im 3sat-Pressetreff:"Backup für die Nachwelt": https://ly.zdf.de/1y/"Scobel - Der digitalisierte Mensch": https://ly.zdf.de/4mh/https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/3sat-auf-der-republica-2018/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wad3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell