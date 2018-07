BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Till Backhaus (SPD), Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, hat die Dürrekrise als "Notsituation von nationalem Ausmaß" bezeichnet. "Ich habe so etwas noch nicht erlebt", sagte Backhaus am Dienstag dem Deutschlandfunk. "Insofern ist der Klimawandel sicherlich präsent oder wir haben es mit diesen besonderen Wetterkapriolen zu tun."

Man rechne mit erheblichen landwirtschaftlichen Einbußen von deutlich über 30 Prozent. Es leide nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Umwelt. In Mecklenburg-Vorpommern sei bereits im Juli eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden. "Es ist richtig, was Klöckner sagt, dass die Länder in der Pflicht sind", sagte der dienstälteste Landwirtschaftsminister. Vom heutigen Landwirtschaftsminister-Treffen erwarte er noch keine konkreten Ergebnisse, er halte aber generell eine hälftige Lastenteilung zwischen Bund und Ländern bei den Hilfen für die Landwirte für möglich.

