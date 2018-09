"Backen - Das Buch" von EDEKA: Mehr als 100 Rezepte für Kuchen, Torten & Co. (FOTO)

Hamburg (ots) -Von A wie Apfelkuchen bis Z wie Zimtschnecke: Auf 200 Seitenvereint "Backen - Das Buch" mehr als 100 raffinierte Ideen für jedenAnlass. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Wissenswertesüber Zutaten und Zubehör sorgen für garantierten Backspaß. Ab Oktoberist "Backen - Das Buch" bei EDEKA, Marktkauf sowie im Buchhandelerhältlich.Ob Schwarzwälder Kirschtorte für die Geburtstagsfeier oder BananaBread zum Sonntagsbrunch: Hobbybäcker finden in "Backen - Das Buch"auf 200 Seiten mehr als 100 Rezepte für echte Klassiker und aktuellesTrendgebäck. Acht verschiedene Kategorien erleichtern die Suche nachdem neuen Lieblingsrezept: Neben einfachen Obst-, Rühr- undHefekuchen bietet das Buch unter anderem auch Anleitungen füranspruchsvollere Torten sowie Backideen für Weihnachten undSilvester.Das neue Backbuch von EDEKA spricht Anfänger genauso wieBack-Profis an. Damit auch garantiert jeder Hefeteig aufgeht undkeine Biskuitrolle bricht, werden alle Rezepte in einfachenSchritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt. Clevere Tipps und Trickssorgen für noch mehr Raffinesse. Zusätzlich bietet "Backen - DasBuch" einen kompakten Überblick über das notwendige Zubehör. VomNudelholz bis zur Kastenform wird der gesamte Kosmos derBackutensilien genau unter die Lupe genommen. Dazu gibt esWissenswertes über die wichtigsten Zutaten: Welche Obstsorten eignensich für welchen Kuchen und wie lässt sich Zucker ganz einfachreduzieren?"Backen - Das Buch" ist bereits das vierte Werk aus dem EDEKAVerlag. Nach den erfolgreichen Vorgängern "Grillen - Das Buch","Selbstgemacht - Das Buch" und "COOK BOOM BÄM - Das Familienkochbuch"überzeugt auch das neue Buch durch eine hochwertigeHardcover-Ausstattung mit Stoffrücken und Lesezeichen. Ab Oktober2018 ist "Backen - Das Buch" für 14,95 Euro bei EDEKA, Marktkauf undim Buchhandel erhältlich."Backen - Das Buch" im Überblick- 200 Seiten mit mehr als 100 Rezepten für Anfänger und Profis- Für jeden Anlass: Rezepte für das Wochenende, die Geburtstagsfeieroder das nächste Firmenfest- Klassische und moderne Backrezepte in einem Buch vereint- Mit zahlreichen Tipps und Tricks für noch mehr Backspaß- Viertes Buch aus dem EDEKA Verlag (erfolgreiche Vorgänger: "Grillen- Das Buch", "Selbstgemacht - Das Buch" sowie "COOK BOOM BÄM - DasFamilienkochbuch")- Gebundene Hardcover-Ausgabe mit Stoffrücken und Lesezeichen- Preis: 14,95 Euro- Ab Oktober 2018 bei EDEKA, Marktkauf und im Buchhandel erhältlichEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Der EDEKA VerlagDie EDEKA Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg ist für dieverbundübergreifende Kommunikation der EDEKA von zentraler Bedeutung.Das Portfolio des EDEKA Verlags umfasst sowohl Informationen für dieberufliche Nutzung der EDEKA-Kaufleute als auch klassischePublikumsthemen, die der Kundenansprache dienen. Zum Verlagsprogrammzählen die EDEKA handelsrundschau, das Handelsfachmagazin fürEntscheider im EDEKA-Einzelhandel und Großhandel, das KundenmagazinMIT LIEBE für die gezielte und nachhaltige Kundenbindung, dasKindermagazin YUMMI für die kleinen und die großen Kunden von morgen,die EDEKA-Kalender sowie das Kundenmagazin gold von NettoMarken-Discount.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell