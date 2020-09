Backbone Technology: Kaum Umsatz, große Sprünge und eigentlich nicht zu handeln

Die Aktie der Backbone Technology wird in Deutschland nur an der Börse München gehandelt und selbst dort am einzigen Handelsplatz werden die Stücke kaum gehandelt. Immer wieder gibt es Tage, an denen keine Käufe oder Verkäufe zustande kommen. Anleger, die sich in diesem Wertpapier engagieren möchten, sollten deshalb ausgesprochen vorsichtig vorgehen und nur streng limitiert kaufen oder verkaufen.

