Back to School: Spiel und Spaß am ersten Schultag: Fünf kreative Geschenkideen für die perfekte Schultüte (FOTO)

Schwäbisch Gmünd (ots) -Jede Menge Vorfreude und ein kleines bisschen Herzklopfen: Baldfiebern wieder viele kleine ABC-Schützen ihrem ersten Schultagentgegen. Und natürlich darf an diesem besonderen Tag eine große, gutbefüllte Schultüte nicht fehlen! Der Spielwarenhersteller Schleichkennt die Altersgruppe sehr gut und verrät, wie Eltern, Paten oderandere Familienmitglieder ihre Sprösslinge zum Schulanfang mitliebevollen Kleinigkeiten überraschen können - und mit welchenGeschenkideen man den angehenden Erstklässlern Freude bereitet.1. Für kleine Langschläfer: Ein WeckerDer "Ernst des Lebens" beginnt - das heißt, man muss jeden Morgenfrüh aufstehen. Damit die fleißigen Schulkinder auch pünktlich ausden Federn kommen, kann man einen Wecker in die Schultüte packen. ObPferdemotiv oder Dinoaufdruck: Es gibt die verschiedensten Modelle,mit denen man Jungs und Mädchen garantiert das zeitige Aufstehenversüßen kann.2. Für die Frühstückspause: Brotdose oder TrinkflascheEine schicke Brotdose gehört zu der Grundausstattung eines jedenSchülers. Besonders praktisch sind Modelle, die über unterschiedlichgroße Fächer verfügen. So purzeln die Snacks in der Dose nicht wilddurcheinander. Und ganz optimal ist es natürlich, wenn sich zu derBox auch noch eine passende, robuste Trinkflasche findet. Mit diesemSet kann jeder Erstklässler in Spe perfekt ausgerüstet in denSchulalltag starten. Für alle Elfen-Fans ein absolutes Muss: Diebayala® Trinkflasche und Brotdose vom Verlag Friedrich Oetinger.3. Für entspannte Nachmittage: Spannende Hörbücher,(Vorlese-)Bücher oder PuzzlesSo ein Schultag ist anstrengend - und dann stehen auch noch dieHausaufgaben an. Aber wie heißt es so schön: erst die Arbeit, danndas Vergnügen! Um sein Kind zu motivieren, sollte man unbedingt fürden Nachmittag etwas planen, was Spaß macht. Der perfekte Ausgleichkann in der kälteren Jahreszeit ein Hörbuch sein, dem man gemeinsamim Anschluss lauscht. Pferdefans kann man dabei mit den spannendenHorse Club Hörspielen von Schleich, die in Zusammenarbeit mitUniversum Film entstanden sind, begeistern. LustigeBauernhofgeschichten können die Kinder in den Farm World Hörbüchernmiterleben. Alternativ kann man auch gemeinsam in den Büchern vonAmeet stöbern - so zum Beispiel in einem der Horse Club Bücher lesen,im Wild Life Tierentdecker Buch Neues zu seinen Lieblingstierenerfahren oder die Rätsel im Farm World Labyrinthe Buch lösen.Ansonsten bringt es auch viel Freude, zusammen über einem Puzzle zuknobeln: Alle tierischen Schleich Puzzles von Schmidt Spielebeinhalten jeweils zwei Schleich Figuren, die anschließend für andereSpiele eingesetzt werden können. Es gibt sie in verschiedenenSchwierigkeitsstufen für die Spielwelten Horse Club, Wild Life oderFarm World.4. Für mehr Ordnung: Kreative NamensaufkleberOb für den Turnbeutel, das Federmäppchen oder das Mathebuch:Schulanfänger können mit den personalisierten Etiketten ihrejeweiligen Sachen beschriften - so geht garantiert nichts verloren.Besonders schön ist es, wenn man die Aufkleber in der Lieblingsfarbeoder mit den Lieblingsmotiven des Kindes gestaltet und ihnen so einenganz individuellen, persönlichen Schliff verleiht.5. Für den sicheren Schulweg: Reflektierende Warnweste oderKatzenaugenMit der Einschulung werden Kinder von Tag zu Tag selbstständiger -und mit der Zeit gehört auch der eigenständige Weg zur Schule dazu.Die Reflexstreifen und die Signalfarbe der Warnweste sorgen dafür,dass die Kinder im Straßenverkehr, vor allem in der dunklenJahreszeit, besser gesehen werden. Tipp: Die Warnweste etwas größerkaufen, damit diese auch über die dicke Winterjacke oder sogar denSchulranzen gezogen werden kann. Zusätzlich kann man auch noch bunteReflektoren, sogenannte Katzenaugen, verschenken, die am Schulranzenoder den Radspeichen befestigt werden können.6. Für den neuen Lebensabschnitt: Tierische Glücksbringer vonSchleichWährend die großen Geschwister schon wissen, wie es läuft, ist derSchulanfang für frischgebackene Erstklässler ein aufregendesErlebnis. Da kann ein kleiner Glücksbringer nicht schaden. Ob einstarker Löwe, ein zauberhaftes Einhorn oder das Lieblingspferd:Schleich bietet ein breites Sortiment an hochwertigen detailgetreuenund liebevoll bemalten Figuren, mit denen man jedem kleinenTierfreund eine Freude machen kann. Und auch Fans der Dino-Figurendürfen sich freuen, denn die neuen kleinen Urzeitriesen eignen sichperfekt zum gemeinsamen Spielen sowie zum Tauschen - so wird es allenbegeisterten Sammlern garantiert nicht langweilig! Praktisch: AlleFiguren passen in jeden Schulranzen und können die abenteuerlustigenABC-Schützen jeden Tag auf ihrem neuen Weg begleiten.7. Für Spiel und Spaß: Knete oder GummibälleNeben praktischen Geschenken darf natürlich auch der Spaßfaktor inder Schultüte nicht zu kurz kommen. Besonders toll sind Geschenke,die Eltern selbst noch aus ihrer Jugendzeit kennen - wiebeispielsweise leuchtende Knetmasse, bunte Gummibälle oder dasklassische Gummitwist. Geschenke wie diese verbinden Groß und Kleinund sorgen beim gemeinsamen Spielen für jede Menge Spaß.Unser Extra-Tipp für alle Schleich Fans: Die brandneuenfarbenfrohen Dinosaurs und bayala® Schultüten von Nestler. Diesesind jeweils in fünf verschiedenen Größen mit Tüll- oderFilzverschluss und passendem Hausaufgabenheft im Handel erhältlich -auch perfekt als Geschwisterschultüte geeignet.Weiteres passendes Bilder finden Sie unter folgendemDownload-Link: https://we.tl/1yecj8hi6z