Back to Nature / So vielfältig wie die Natur selbst - die Bromelie (FOTO)

Essen (ots) -Inspiriert von der unverfälschten Schönheit der Natur zieht dieBromelie schnell alle Blicke auf sich. Die eindrucksvollen Farbenihrer Hochblätter sind dabei nicht nur schön anzusehen - sie sindauch ein natürlicher Luftreiniger und filtern Schadstoffe besser alsandere Zimmerpflanzen aus der Raumluft. Das märchenhafte Farbspielund die luftreinigenden Wirkung macht sie zu einem pflegeleichtenLiebling unter den Zimmerpflanzen. Je nach Sorte wächst dieses Wunderder Natur mit breiten oder spitzen Blättern in die Höhe - oderfasziniert einmal mehr mit einer kleinen Zierananas.Schlichte Caramel- und zarte Beigetöne kreieren die perfekteGrundlage für ein natürliches Interieur. Die artenreicheZimmerpflanze mit ihrem grünen Blattwerk und den farbenprächtigenHochblättern ist dabei die lebendige Komponente in einem von derNatur inspirierten Wohnraum. Mit ihrer Extravaganz lässt die Bromeliesich leicht mit anderen Grünpflanzen kombinieren. Dezente Ton- undPorzellantöpfe mit metallenen und hölzernen Akzenten setzten dieTropenpflanze in den Mittelpunkt der Wohnräume. Auch kleine Exemplarein gläsernen Hängevasen untermalen mit ihren eleganten Farbnuancendie spielerische Laune der Natur. Genauso ziehen hochwachsende Artenin matten, erdfarbenden Töpfen schnell die Aufmerksamkeit derBetrachter auf sich. Zusammen mit weiteren Hängepflanzen in einemgroßen Tontopf verwandeln sie das Wohnzimmer automatisch in eine Oaseim tropischen Look.Bei manch einer Bromelienart kommt das unwiderstehliche Verlangenauf, die bunten Pflanzenblätter auf ihre Echtheit zu prüfen. Dochbeim Anfassen der bisweilen spitzen Blätterherzen wird schnell klar:Die tropische Schönheit ist ein wahres Meisterwerk der Natur undgenau damit zieht sie alle schnell in ihren Bann. Neben denleuchtenden Bromelien in Trompetenform mit ihrer bunten Blattrosette,ist auch die Zierananas eine gefragte Art. Die kleine Ananas wächstauf der Spitze der sich trichterförmig ausbreitenden Hochblätter undsieht dabei zum Anbeißen aus.Diese exotische Schöpfung der Natur ist eine sehr artenreichePflanze mit einer unglaublichen Blatt- und Farbdiversität. Nebenihrem frischen Look und den farbenfrohen Tönen im naturbelassenenInterieur hat die Zimmerpflanze noch viel mehr zu bieten: Eine Studieder NASA hat ergeben, dass die Bromelie die Pflanze mit derluftreinigsten Wirkung ist. Die Forscher von der State University ofNew York bestätigen, dass sie besser als andere ZimmerpflanzenSchadstoffe aus der Luft aufnehmen und damit das Raumklima erheblichverbessern. So punktet die Tropenschönheit auch als natürlicherLuftfilter.Eindrucksvolle Farbvielfalt, luftreinigende Eigenschaften undpflegeleicht: Diese Attribute vereint die Bromelie und erklärt ihregroße Popularität. Die Pflanze nimmt am liebsten Wasser von oben überihre Blattrosette auf. An einem sonnigen Platz und mit wöchentlichenGießeinheiten belohnt die exotische Zimmerpflanze ihre Betrachter mitspektakulärer Couleur und bringt das Tropenfeeling in die heimischenvier Wände. Wenn die Bromelie ausgewachsen ist, blüht sie für dreibis sechs Monate. Danach ist der perfekte Moment gekommen, um eineneue Bromelienart auszusuchen und frische Farben und Formen in dieWohnung zu holen.Weitere Informationen und Inspirationen rund um die Bromelie gibtes auf http://www.bromelia.info/.Hochauflösendes Bildmaterial zur Bromelie gibt's unter folgendemLink: http://bit.ly/Bromelia-2018Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Bromelia.info",Beleg erbeten.Über Kooperation BromelieDie Bromelie ist wirklich eine Pflanze von heute. Eineindividuelle und eigenwillige Erscheinung mit einer langenLebensdauer, bei der Pflegemaßnahmen so gut wie überflüssig sind. Esgibt im Handel mehr als achtzig verschiedene Bromelien-Arten, die zuden aktuellen Einrichtungstrends passen. Die Kooperation Bromelie,ein Kooperationsverband der niederländischen und belgischenBromelienerzeuger und -züchter, möchte ihre Begeisterung für dieBromelie teilen. Aus diesem Grund bietet sie Inspirationen undInformationen an, um den Konsumenten die Schönheit und Vielseitigkeitder Bromelie mit ihrer lebhaften und kraftvollen Ausstrahlung erlebenzu lassen. http://bromelia.info/de/