Back Market sammelt 276 Millionen Euro ein und erreicht fast 5 Millionen Kunden

Berlin (ots) - Back Market (http://www.backmarket.de), der weltweit führende Marktplatz für generalüberholte Elektronik, gibt heute eine Investitionsrunde in Höhe von 276 Millionen Euro bekannt, angeführt von General Atlantic mit Unterstützung von Generation Investment Management sowie den bestehenden Investoren Goldman Sachs Growth, Aglaé Ventures, Eurazeo und daphni. Die Series-D-Runde ist ein entscheidender Schritt, um die Vision von Back Market auf die nächste Stufe zu heben. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, den Markt zu konsolidieren und seine Position als führender Marktplatz für "Refurbished"-Elektronik weiter auszubauen.Thibaud Hug de Larauze, CEO und Gründer von Back Market, erklärt: "Unser Ziel ist längst nicht nur, erneuerte Elektronik zu einer praktikablen Option zu machen. Wir wollen, dass sie beim Kauf die erste Wahl ist. Die Unterstützung und das Vertrauen der renommierten Investoren und unseres wachsenden Kundenstamms sind ein wichtiger Schritt dahin und, noch wichtiger, für den Refurbished-Sektor als Ganzes."Wachstumspläne: Back Market will seine Hochburg in Europa stärken und globale Präsenz ausbauenBack Market war einer der ersten Marktplätze für generalüberholte Elektronik in Europa und hat sich seitdem eine führende Position auf diesem Markt erarbeitet. In Frankreich und Spanien sowie in Deutschland hat sich das Unternehmen bereits als einer der Hauptakteure erwiesen und will nun seine Position in diesen Ländern und in ganz Europa noch weiter ausbauen.Zu Beginn dieses Jahres kündigte Back Market Investitionen von 25 Millionen Euro für das operative Geschäft in Deutschland an. Mit diesem Mittelzufluss wird das Unternehmen intensiv für seine Entwicklung in Deutschland rekrutieren und investieren, um seine Position in strategisch wichtigen Ländern noch entschiedener zu sichern, und gleichzeitig seine ambitionierten Expansionspläne in Europa und darüber hinaus fortzusetzen. Back Market ist vor kurzem in Finnland, Portugal, Irland und Japan gestartet und ist damit nun in insgesamt 13 Ländern aktiv. In Kürze wird das Unternehmen auch in Griechenland, Schweden, der Slowakei und Kanada tätig sein.Qualität ist Trumpf: Back Market investiert stark in HändlerservicesBack Market hat 1.500 Verkäufer auf seiner Plattform, Tendenz steigend. Da sich immer mehr Verkäufer und Marken für "refurbished" entscheiden und auf dem Marktplatz verkaufen, ist es wichtiger denn je, die hohe Qualität sicherzustellen. Back Market gewährleistet dazu eine strenge Qualitätskontrolle, um die Attraktivität von Refurbished-Produkten für einen immer größer werdenden Kundenstamm zu erhöhen. Die Händlerservices von Back Market ermöglichen es den Verkäufern, weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und Erfahrungen anzubieten. Gleichzeitig stärken sie das Vertrauen der Kunden in die Marke Back Market und den Refurbished-Sektor."Generalüberholte Elektronik ist bereits die preisgünstigere und nachhaltigere Wahl im Vergleich zum Neukauf; jetzt, da wir erfolgreich damit beginnen, die Qualitätslücke zu schließen, machen wir uns dafür bereit, mit dem 1,5 Billionen Dollar schweren Markt für Neugeräte auf Augenhöhe zu gehen", sagt Thibaud Hug de Laurauze weiter.Die bisherigen Bemühungen von Back Market haben bereits zu vielversprechenden Ergebnissen geführt. Das Unternehmen hat die Gesamtfehlerrate der Produkte auf der Plattform erfolgreich auf 5 Prozent gesenkt. Zum Vergleich: Die inoffizielle Ausfallrate neuer Geräte liegt bei etwa 3 Prozent (als Beispiel hatten das iPhone X und das iPhone 8 Plus, die beide Ende 2017 auf den Markt kamen, im ersten Quartal 2018 jeweils eine Ausfallrate von 3 Prozent (https://www.statista.com/statistics/804359/iphone-failure-rate-by-model-worldwide/)).Seinem Nordstern folgend: Back Market treibt die Transformation der Branche voranBack Market hat fast 5 Millionen Kunden weltweit. Zur weiteren Expansion gehört nicht nur der Verkauf generalüberholter Geräte: Back Market treibt ebenso grundlegend den Diskurs darüber voran, wie Menschen Technologie umweltschonend konsumieren. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil der DNA der Marke und so hat Back Market Investoren angezogen, die die Mission und Vision des Unternehmens zu schätzen wissen. Mit der zusätzlichen Finanzierung freut sich Back Market darauf, die Branche weiter zu verändern, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertig aufbereiteter Elektronik demokratisiert und die Kreislaufwirtschaft stärkt.Vianney Vaute, Chief Creative Officer und Gründer, kommentiert: "Es ist ein sehr positives Signal, dass sowohl die Investoren als auch die Konsumenten der Kreislaufwirtschaft gegenüber positiv eingestellt sind. Die Zeiten ändern sich, und wir sind in der Lage, einen echten und dauerhaften Einfluss auf die Art und Weise zu haben, wie Menschen Elektronik kaufen - und auf die Nachhaltigkeit der Elektronikindustrie insgesamt."Chris Caulkin, Managing Director und Head of Technology für EMEA, General Atlantic: "Wir freuen uns, mit Back Market ein Unternehmen zu unterstützen, das den Markt für generalüberholte Elektronikgeräte weltweit neugestaltet und ausbaut. Back Market hat eine starke Verbrauchermarke aufgebaut, bei der Qualität, Nachhaltigkeit, Verbraucherfreundlichkeit und Erschwinglichkeit im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns darauf, mit Thibaud, Quentin, Vianney und dem gesamten Team von Back Market zusammenzuarbeiten, während sie ihre Expansion in neue Kategorien und Regionen vorantreiben."Shalini Rao, Director of Growth Equity, Generation Investment Management: "Der transparente und vertrauenswürdige Ansatz von Back Market ermöglicht es den Verbrauchern, ihr Kaufverhalten zu ändern, indem es einfacher, sicherer und erschwinglicher wird, generalüberholte Produkte zu kaufen. Wir freuen uns darauf, Back Market bei seiner Expansion in den USA und anderen Standorten weltweit zu unterstützen. Global fallen jedes Jahr über 50 Millionen Tonnen Elektronikschrott an. Back Market bietet eine außergewöhnliche Alternative, um nicht-nachhaltige Konsummuster radikal zu verändern."Antoine Loison, Mitgründer, Aglaé Ventures: "Wir freuen uns, Back Market, seine Gründer und seine Teams seit über vier Jahren beim Aufbau der weltweiten Marktführerschaft für generalüberholte Produkte zu unterstützen. Back Market verkörpert voll und ganz die Werte von Unternehmergeist, Innovation und Engagement für eine nachhaltige Entwicklung, die uns besonders am Herzen liegen."Yann du Rusquec, Partner, Eurazeo: "Back Market macht sich einen Namen als eines der stärksten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft. Eurazeo ist stolz darauf, Thibaud und sein talentiertes Team weiterhin dabei zu unterstützen, eine neue Ära in der Unterhaltungselektronik-Branche einzuläuten."Alexandre Flavier, Executive Director, Goldman Sachs Growth: "Wir sind stolz darauf, die Mission von Back Market als Antreiber für eine nachhaltigere Wirtschaft zu unterstützen. Seit unserer Investition im vergangenen Jahr freuen wir uns über den rasanten Aufstieg von Back Market in Europa, den USA und neuerdings auch in Asien. Die neue Kapitalbeschaffung ist ein Beweis für die Stärke der Vision von Back Market, sein Geschäftsmodell und sein talentiertes Managementteam."Über Back MarketBack Market wurde 2014 von Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster und Vianney Vaute gegründet und ist der weltweit führende Marktplatz für generalüberholte Elektronikgeräte. Das Unternehmen bietet Kunden in 13 Ländern (USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Österreich, Niederlande und seit kurzem auch Portugal, Japan, Finnland und Irland) hochwertige, professionell wiederaufbereitete Elektronikgeräte an. Das Unternehmen beschäftigt ein Team von über 470 Mitarbeitern an seinen 4 Standorten in New York, Berlin, Paris und Bordeaux. www.backmarket.deÜber General AtlanticGeneral Atlantic ist eine führende globale Growth-Equity-Gesellschaft, die Kapital und strategische Unterstützung für Wachstumsunternehmen bereitstellt. Gegründet 1980, kombiniert General Atlantic einen kooperativen globalen Ansatz, sektorspezifisches Fachwissen, einen langfristigen Investitionshorizont und ein tiefes Verständnis von Wachstumstreibern, um mit großartigen Unternehmern und Managementteams zusammenzuarbeiten und weltweit marktführende Unternehmen aufzubauen. General Atlantic hat mehr als 175 Investmentexperten mit Sitz in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. www.generalatlantic.comÜber Generation Investment ManagementGeneration Investment Management LLP widmet sich langfristigen Investments, der integrierten Nachhaltigkeitsforschung und der Kundenzentrierung. Sie ist eine unabhängige, private, inhabergeführte Partnerschaft, die 2004 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in London sowie ein US-Büro in San Francisco hat. Generation Investment Management LLP ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. www.generationim.com.Über Aglaé VenturesAglaé Ventures ist eine internationale Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Paris, New York und San Francisco, die von Agache, dem Hauptaktionär von LVMH, unterstützt wird. Aglaé Ventures investiert von 100K bis 100MM Euro in Asset-Light-Aktivitäten und schnell wachsende Technologieunternehmen in allen Phasen. In den vergangenen 20 Jahren haben Aglaé und seine Tochtergesellschaften einige der bekanntesten globalen Technologieunternehmen unterstützt, darunter Netflix, Slack, Spotify, Airbnb, Automattic, eToro und viele andere.Über EurazeoEurazeo ist eine führende globale Investmentgruppe mit einem diversifizierten Portfolio von 21,8 Milliarden Euro in Assets Under Management, einschließlich 15 Milliarden Euro von Dritten, die in 450 Unternehmen investiert sind. Mit seiner beträchtlichen Expertise in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Real Assets begleitet Eurazeo Unternehmen jeder Größe und unterstützt ihre Entwicklung durch das Engagement seiner fast 300 Fachleute und durch das Angebot von tiefgreifender Sektorexpertise, einem Zugang zu globalen Märkten und einem verantwortungsvollen und stabilen Standbein für transformatives Wachstum. Seine solide institutionelle und familiäre Aktionärsbasis, seine robuste Finanzstruktur ohne strukturelle Verschuldung und sein flexibler Investitionshorizont ermöglichen es Eurazeo, seine Unternehmen langfristig zu unterstützen. Eurazeo hat Büros in Paris, New York, São Paulo, Seoul, Shanghai, Singapur, London, Luxemburg, Frankfurt, Berlin und Madrid. Eurazeo ist an der Euronext Paris notiert.Über Goldman Sachs Merchant Banking DivisionDie Goldman Sachs Group, Inc. wurde 1869 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere und Investment Management. Die Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) ist das primäre Zentrum für die langfristige Hauptinvestitionstätigkeit des Unternehmens. MBD ist einer der führenden Privatkapitalinvestoren der Welt mit Investitionen in den Bereichen Private Equity, Growth Equity, Infrastruktur, Private Debt und Immobilien. https://growth.gs.com/homepage.htmlBildmaterialPorträt Gründer Querformat (http://www.frauwenk.de/Mediaserver/BackMarket/BackMarket_LeBrouster_HugDeLarauze_Vaute_byJGlassberg_quer.jpg) (Quentin Le Brouster, Thibaud Hug de Larauze, Vianney Vaute, v.l.n.r.) Credit: Julie GlassbergPorträt Thibaud Hug de Larauze, CEO und Gründer Back Market (http://www.frauwenk.de/Mediaserver/BackMarket_CEO_ThibaudHugDeLarauze.jpg) Credit: Back MarketPorträt Vianney Vaute, CCO und Gründer Back Market (http://www.frauwenk.de/Mediaserver/BackMarket_CCO_VianneyVaute.jpg) Credit: Back Market