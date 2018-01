Bachmann & Welser Capital Limited gibt 1,25 Milliarden USD Eigenkapitalbeteiligung und zusätzliche Verpflichtungen bekannt

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Bachmann & Welser Capital Limited ("Bachmann & Welser"), einwachsender Anbieter von rückgriffloser Finanzierung, Monetisierung,Handelsfinanzierung, Projektfinanzierung, SBLC, BG und MTN, gab heutedie erfolgreiche Durchführung einer Eigenkapitalaufnahme in Höhe von750 Millionen USD und zusätzlichen Verpflichtungen in Höhe von 500Millionen USD von Investoren aus dem Mittleren Osten bekannt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg)Edward Bachmann, Mitgründer und CEO von Bachmann & Welser sagte:"Wir heißen diese zeitgerechte Finanzspritze von unseren Investorenwillkommen. Es ist ein Zeichen des Vertrauens, das uns unsereFinanzpartner entgegenbringen. Bei Bachmann & Welser liegt uns dieZufriedenheit des Kunden bei allem, was wir tun, am Herzen. Unsereneuen Betriebe in Schottland werden diese zusätzliche Finanzierungdazu verwenden, unsere weltweiten Ambitionen voranzutreiben".Bachmann & Welser wird jetzt strategisch positioniert sein, um dieglobale Präsenz des Unternehmens zu erweitern. BestellteRepräsentanten werden die Angelegenheiten von Bachmann & Welser anausgewählten Standorten betreuen."Die Regelungen von Basel III in Bezug auf Kapitalanforderungenhaben es für etablierte Banken schwieriger gemacht, Kapital fürHandelsfinanzierungen einzusetzen, aber Bachman & Welser sieht eineriesige Marktchance, insbesondere da Rohstoffpreise und derHandelsstrom sich weiter erholen und die Nachfrage inSchwellenländern das Angebot an Handelsfinanzierungen um einigesübertrifft".Mit einem erfahrenen Team, das hauptsächlich aus ehemaligenInvestmentbankern aus der Stadt London besteht, und einem kompetentenJuristen-Team erwartet Bachmann & Welser bis zum Endes desHaushaltsjahres einen beachtlichen Zuwachs.Empfehlungen von Brokern und anderen professionellen Vermittlernsind willkommen. Es werden nur Anträge ab einer Höhe 7 Millionen GBPberücksichtigt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.bachmannwelser.com oder rufen Sie uns bitte unter+44(0)131-357-0361 an.Pressekontakt:richten Sie bitte an:Sarah AtkinsMedia Relations OfficerSarah.Atkins@bachmannwelser.comOriginal-Content von: Bachmann & Welser Capital Ltd, übermittelt durch news aktuell