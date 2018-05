Bachmann & Welser Capital Group bietet Monetarisierung von Bankinstrumenten an

London (ots/PRNewswire) -Die Bachmann & Welser Capital Group verfügt über eigeneMonetarisierungsmöglichkeiten und arbeitet mit erstklassigen Partnernwie führenden internationalen Banken zusammen, um Instrumente fürKunden auf der ganzen Welt in Geld umzuwandeln. Dabei kann dieMonetarisierung von Bankinstrumenten aller Institute oder Bankenberücksichtigt werden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )Um ein Bankinstrument wie eine BG (Bankbürgschaft) oder ein SBLC(Stand-by-Akkreditiv) zu monetarisieren, muss der Kunde dasInstrument besitzen oder im Besitz sein, was vor dem Prozess zuüberprüfen ist.Die Monetarisierung von Bankinstrumenten (BG oder SBLC) ist derVorgang, bei dem das gültige Bankinstrument aufgelöst und in eingesetzliches Zahlungsmittel - also in Barmittel - umgewandelt wird.Die Monetarisierung kann regresslos (keine Rückzahlung) oder mitRegress (vereinbarte Darlehensrückzahlung) erfolgen.Beide Optionen haben einen Beleihungssatz (LTV, Loan to Value),der nach erfüllter Compliance und bei Beginn der Verhandlungen zurVerfügung gestellt wird.Bei der Monetarisierung von Bankinstrumenten gibt es keineallgemeingültigen Modelle, da verschiedene Faktoren zuberücksichtigen sind, z. B.:- Das Rating der Bank, von der das Instrument emittiert wurde.- Das Rating und das Rechtssystem der Empfängerbank.- Tragfähigkeit des Projekts.- Ob es sich um eine direkte Auszahlung oder ein Handelsgeschäfthandelt.- Die Höhe des Nennwerts des Bankinstruments.Die Monetarisierung von Bankinstrumenten ist eine leistungsstarkeMöglichkeit, Mittel für Projekte zu beschaffen. Für alle unsereMonetarisierungslösungen ist daher für Compliance-Zwecke eine kurzeProjektübersicht erforderlich. Sobald die Compliance vollständigerfüllt ist, werden den Kunden auf der Grundlage der vorgelegtenInformationen die vollständigen Bedingungen sowie der Beleihungssatzzur Verfügung gestellt.Wir sind in der Lage, geleaste und gekaufte Instrumente zumonetarisieren, wobei geleaste Instrumente einen niedrigerenBeleihungssatz ergeben.Wir bieten direkte Barauszahlungen an oder können Teilauszahlungenvornehmen und den Restbetrag der Mittel nutzen, um Kunden inHandelsplattformen einzubinden.Kunden, die über ein Bankinstrument verfügen oder einBankinstrument wie ein SBLC oder eine BG zu Finanzierungszweckenaufnehmen möchten, wird empfohlen, im Idealfall vor der Emissioneines Instruments mit Bachmann & Welser über die entsprechendeMonetarisierungsmöglichkeit sprechen. Denn viele Kunden, die auf unszukommen, haben am Ende Bankinstrumente erhalten, bei denen eineUmwandlung leider nicht für uns möglich ist. Dies ist auf dieschlechte Beratung durch Banken oder Finanzinstitute zurückzuführen,die das Bankinstrument herausgegeben haben.Durch die Kontaktaufnahme mit unserem Team vor dem Erhalt der BGoder des SBLC kann der Kunde bei der Ausgabe des Bankinstrumentsberuhigt davon ausgehen, dass es monetarisiert werden kann.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.bachmannwelser.comBitte kontaktieren Sie für Monetarisierungsanfragen unser Team perE-mail:Sarah Atkins,sarah.atkins@bachmannwelser.comoder telefonisch +44(0)131-357-0361Original-Content von: Bachmann & Welser Capital Ltd, übermittelt durch news aktuell