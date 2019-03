Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Johann Sebastian Bach war nicht nur Thomaskantor in Leipzig. 15Jahre seines Lebens war er hauptberuflich an Höfen in Weimar undKöthen tätig. Und auch von Leipzig aus sammelte er höfischeEhrentitel: in Weißenfels und Dresden. Sogar Friedrich dem Großen inBerlin überreichte er ein "Musikalisches Opfer".Aus Bachs Wirken an den Höfen und für die Regenten gingenaußergewöhnlich vielfältige Werke hervor: prachtvolle Festmusiken,virtuose Instrumentalwerke in den unterschiedlichsten Stilen undGattungen und innovative Kirchenmusik. Diese bilden den perfektenSoundtrack für ein vielseitiges Bachfest Leipzig 2019 vollermusikalischer Höhepunkte in großer Dichte.Das internationale Musikfestival findet vom 14 bis 23. Juni 2019in Leipzig statt und steht unter dem Motto "Hof-Compositeur Bach".Über 150 Veranstaltungen werden sich der "höfischen" Seite in BachsOeuvre widmen. Das Bachfest Leipzig begrüßt jährlich Gäste aus über40 Nationen und gehört zu den wichtigsten Klassikfestivals der Welt.Viele der historischen Leipziger Bach-Stätten werden beim Bachfestzur Bühne, auf der sowohl Bachs eigene Werke, als auch dieKompositionen seiner höfischen Weggefährten - in der Reihe "Bach &Friends" - präsentiert werden. Eine Fortführung des im Jahr 2018 beimBachfest Leipzig mit spektakulärem Erfolg aufgeführten Kantaten-Ringsist in diesem Jahr den 16 geistlichen Kantaten gewidmet, die Bach alsKonzertmeister der Weimarer Hofkapelle komponierte. Sie werden infünf Konzerten am zweiten Bachfest-Wochenende unter anderem in derThomaskirche und der Nikolaikirche zu hören sein.Insgesamt haben die Veranstalter des Bachfestes vier Reihengestaltet, die sich Bachs Schaffen in Weimar, Köthen, Dresden undBerlin musikalisch widmen. Traditionell spielen zudem die Werke desBegründers der Leipziger Bachpflege und GewandhauskapellmeistersFelix Mendelssohn Bartholdy eine zentrale Rolle. Einen Höhepunkt alsEinstieg in das Festivalprogramm bieten die kostenfreienOpen-Air-Konzerte am Eröffnungswochenende auf der BachStage auf demMarkt, u.a. mit dem Uri Caine Ensemble und Michael Wollny. Sie werdenvon der Sparkasse Leipzig, dem Hauptförderer des Bachfestes,präsentiert.Der Intendant des Bachfestes Leipzig, Dr. Michael Maul, hat zum20-jährigen Jubiläum der jährlichen Leipziger Bachfeste einaußergewöhnliches Programm gestaltet: "Bachs Werke für die Regentenbestechen durch großartige Vielfalt. Das Spektrum reicht vonfunkelnden virtuosen Konzerten und Tafelmusiken über experimentelleKantaten bis hin zum rätselhaften 'Musikalischen Opfer'. Kurz: EinBachfest, das den Leipziger Thomaskantor mal von einer ganz anderenSeite präsentiert. Überraschungen garantiert!"Die großen lokalen Bach-Ensembles Thomanerchor undGewandhausorchester sind in der Musikstadt traditionsgemäß an derMitwirkung des Bachfestes Leipzig beteiligt. Zudem können sich dieBesucher auf zahlreiche weitere führende Bach-Interpreten freuen,darunter auf preisgekrönte Ensembles wie die Akademie für Alte MusikBerlin, das Freiburger Barockorchester, Café Zimmermann, Die BerlinerLautten-Compagney, Vox luminis, La Cetra Basel, Solomon's Knot, denRIAS-Kammerchor und Le Concert des Nations unter Jordi Savall. DerCembalist Kristian Bezuidenhout wird als Artist in Residence in vierKonzerten zu hören sein, u.a. gemeinsam mit der Geigerin IsabelleFaust. Für zusätzliche musikalische Meisterleistungen sorgen weiterenamhafte Solisten wie Nuria Rial, Sir András Schiff, Andreas Staier,Ton Koopman, Vilde Frang und Pierre Hantaï.Um Johann Sebastian Bach zudem von seiner privaten Seite besserkennenzulernen, bietet die Leipzig Erleben GmbH im Rahmen desBachfestes sechs thematische Rundgänge an, darunter "Bach auf Schrittund Tritt - Unterwegs auf der Leipziger Notenspur". WeitereInformationen und Buchung: www.leipzig-erleben.comWer die Musikstadt Leipzig und das Bachfest besuchen möchte, kannbei der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH verschiedene preiswerteReiseangebote inklusive Hotel-Übernachtungen buchen. WeitereInformationen: www.leipzig.travel/reiseangeboteKarten für das Bachfest Leipzig sind an allen bekanntenVorverkaufsstellen und Online erhältlich. Weitere Informationen:www.bachfestleipzig.dePressekontakt:Leipzig Tourismus und Marketing GmbHLeiter Öffentlichkeitsarbeit/PR - TourismusAndreas SchmidtTel.: +49 (0)341 7104-310E-Mail: presse@ltm-leipzig.deOriginal-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell