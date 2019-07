Hamburg (ots) -Die aktuelle Staffel der RTL-Show "Die Bachelorette" ist erst zweiFolgen alt, schon taucht ein alter Bekannter in der Sendung auf: DerSieger der Vorjahres-"Bachelorette" Nadine Klein. Doch nicht nur demaufmerksamen TV-Konsumenten ist Alex Hindersmann bestens bekannt.Auch Gerda J. Lewis kennt den 31-Jährigen bereits: Beim letztenDeutschen Bloggerpreis von HashMAG, bei dem Brands von der deutschenInfluencer-Szene prämiert werden, haben sich die beiden Influencererstmals kennen gelernt. Während Gerda ihrem Job als Jury-Mitglieddes dritten Deutschen Bloggerpreises nachkam, war der erneuteBachelorette-Kandidat geladener VIP-Gast. Beim ersten Zusammentreffenposierten sie gemeinsam für die Presse und feierten im Anschlussausgelassen.Der vom Hamburger Bloggermagazin HashMAG verliehene Preis prämiertBrands und IT-Pieces der kommenden Saison in acht Kategorien. EinVoting-Pool von über 1.600 Lifestyle-Bloggern und -Influencern ausDeutschland wählt dabei die beliebtesten Pieces aus den BereichenFashion, Beauty, Living und weiteren. Die Star-Jury wählt dannjeweils die Top 3 der einzelnen Kategorien.Bereits in den vergangenen Jahren wartete der DeutscheBloggerpreis mit weiteren namhaften Jurymitgliedern, Moderatoren undGewinnerunternehmen auf. So saß 2016 schon Caro Daur in derInfluencer-Jury und Riccardo Simonetti moderierte 2017 den DeutschenBloggerpreis zur Fashion Week in Berlin.Weitere Infos zum kommenden, vierten Deutschen Bloggerpreis am 14.November 2019 finden Sie unter www.deutscher-bloggerpreis.dePresse-Kontakt:HashMAG GmbHTel: 040/ 41330780info@hashmag.dewww.hashmag.dewww.deutscher-bloggerpreis.deOriginal-Content von: power4brands Cross Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell