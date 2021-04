“Bachelor” Colton Underwood: Netflix-Reality-Serie!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Colton Underwood, der ehemalige Star von “The Bachelor”, der am 14. April in einem Interview in der ABC-Sendung “Good Morning America” zugab, dass er schwul ist, dreht jetzt eine Reality-Serie, die auf Netflix (NASDAQ:NFLX) ausgestrahlt wird .

Underwoods ungeschriebene Serie wird sich auf sein Leben als offen schwuler Mann konzentrieren, laut einem Bericht von Variety, der sich auf ungenannte "zahlreiche



