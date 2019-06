Bacanora Lithium PLC: Der Hammer!

An der Börse notiert die Aktie Bacanora Lithium PLC am 24.06.2019, 07:31 Uhr, mit dem Kurs von 39,1 GBP.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bacanora Lithium PLC entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bacanora Lithium PLC von 39 GBP ist mit +38,35 Prozent Entfernung vom GD200 (28,19 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 27,62 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +41,2 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bacanora Lithium PLC-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Bacanora Lithium PLC erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -58,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -0,78 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -57,36 Prozent im Branchenvergleich für Bacanora Lithium PLC bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,78 Prozent im letzten Jahr. Bacanora Lithium PLC lag 57,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bacanora Lithium PLC als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bacanora Lithium PLC vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 75,67 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 94,02 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 39 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".