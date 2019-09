Bacanora Lithium: Diese Infos sollten Sie kennen!

Per 18.09.2019, 09:37 Uhr wird für die Aktie Bacanora Lithium am Heimatmarkt London der Kurs von 39.28 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Metals & Mining".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bacanora Lithium auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bacanora Lithium-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 70 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 78,34 Prozent erzielen, da sie derzeit 39,25 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Bacanora Lithium erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -1,91 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +12,5 Prozent im Branchenvergleich für Bacanora Lithium bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,91 Prozent im letzten Jahr. Bacanora Lithium lag 12,5 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Bacanora Lithium konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Bacanora Lithium auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.