Mit Babys viel reden fördert Sprachentwicklung (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Eltern können schon in den ersten Lebensmonaten ihres Kindes eineMenge zu dessen Sprachentwicklung beitragen. Wenn sie viel mit ihremBaby kommunizieren, obwohl es selbst nur kleine Laute von sich gibt,wird es früh anfangen zu plappern. Denn die Sinnesreize, die dabeidurch die Muskelkontraktionen in der Kehle entstehen, tragen dazubei, die Sprachzentren im Gehirn zu entwickeln. "Es ist einIrrglaube, dass Kinder, die nicht sprechen, nichts verstehen würden",betont die Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik inMünchen, Prof. Dr. Fabienne Becker-Stoll, im Apothekenmagazin "Babyund Familie". "Studien belegen, dass die Anzahl der Worte, die dasKind in den ersten zwei Jahren von den Eltern oder den Bezugspersonenhört, mit über den späteren Bildungserfolg der Kinder entscheidet."Beim Thema Sprache sollten Eltern aufmerksam sein. Haben sie dasGefühl, dass das Kind nicht richtig hört, sollten sie das schnellärztlich abklären lassen. Genauso, wenn das Kind schlecht spricht,denn dies kann dazu führen, dass es sich später schwer tut, Lesen undSchreiben zu lernen. Manchmal stecken organische Ursachen hinter denProblemen. "Wenn Kinder plötzlich nuscheln, kann dies daran liegen,dass sich durch Infekte Flüssigkeit hinter dem Trommelfell gesammelthat", sagt Dr. Michael Schieche, Entwicklungspsychologe deskbo-Kinderzentrums in München.In der Titelgeschichte des neuen "Baby und Familie"-Hefts findenEltern wichtige Fakten rund um die Entwicklungsschritte ihrer Kinder.Entwicklungstabellen zu Motorik, Sprache und Spielverhalten zeigendabei die große Bandbreite der Normalität.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell