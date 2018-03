Babys lieber aus Becher als aus Flasche trinken lassen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Eltern sollten ihrem Breiesser Getränke lieber im Becher als inder Flasche anbieten. "Saugflaschen verführen zum Dauernuckeln, weiles nicht nur den Durst stillt, sondern auch beschäftigt", schildertNadia Röwe, Ernährungswissenschaftlerin beim Bonner Netzwerk "Gesundins Leben", im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Ihr Tipp: denBecher gut füllen. Dann müssen die Kleinen ihr Kinn nicht so hochanheben, und das Trinken fällt ihnen leichter.Die erste Wahl heißt Wasser - direkt aus der Leitung, wobei mandas Standwasser ablaufen lassen sollte. "Die Wasserqualität inDeutschland ist so gut, dass es ohne Abkochen verwendet werden kann.Auch abgepacktes Babywasser ist nicht nötig", sagt Röwe. Ausnahme:Das Wasser kommt aus Bleileitungen. Dann könnten sich aus den RohrenSchwermetalle lösen und ins Wasser gelangen. Wer einen Hausbrunnenhat, lässt die Wasserqualität im Labor prüfen. Als Alternative zuWasser kommen ungesüßte Früchte- oder Kräutertees in Frage. Saft undLimonade dagegen sind No-Gos: Der Zucker schädigt die Zähne.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell