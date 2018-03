Babys eine Schicht mehr anziehen

Baierbrunn (ots) - Nehmen Eltern ihr Baby im Kinderwagen mit zuSpaziergängen ins Freie, gilt die Faustregel: Das Kleine trägt immereine Schicht Kleidung mehr als Mama und Papa. Tamara Mövius, Hebammeam Klinikum der Universität München-Großhadern, empfiehlt imApothekenmagazin "Baby und Familie" den Zwiebellook. Bei steigendenTemperaturen können die Eltern unterwegs einfach Lage für Lageausziehen. Ihr Tipp:"Kleidung, die das Baby direkt am Körper trägt, sollte ausNaturmaterialien wie Baumwolle, Wolle oder Seide bestehen." EineMütze sollten Babys bis zu Temperaturen von 30 Grad Celsius tragen."Die Hautoberflächentemperatur von Neugeborenen und Babys beträgtcirca 33 Grad. Ist die Umgebung nur drei Grad kühler, brauchen sieeine Mütze, ganz besonders, wenn es windig ist", erklärt der Kinder-und Jugendarzt Dr. Burkhard Lawrenz aus Arnsberg.Damit Babys den Temperaturwechsel von drinnen nach draußen undzurück gut verkraften, fangen Eltern mit kurzen Spaziergängen an, diesie allmählich steigern. Während des Spaziergangs fühlen Eltern ambesten hin und wieder, ob sich das Baby schön warm anfühlt. Anzeichenfür eine drohende Unterkühlung können kalte Füße, Ohren und Nackensein. Lawrenz rät: In diesem Fall sofort mit dem Baby ins Warme.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell