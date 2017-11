'Babylon Berlin'-Starterfolg: Sky ist zufrieden mit ARD-Partnerschaft

Hamburg (ots) - Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland zieht einepositive Bilanz nach der ersten achtteiligen Staffel der 20erJahre-Krimiserie 'Babylon Berlin'. Thomas Deissenberger,Geschäftsführer beim Sky-Vermarkter Sky Media, sagte im Interview mitdem Hamburger Medienmagazin 'new business': "Die bisherige Resonanzunserer Zuschauer ist hervorragend und wir sind überaus zufrieden.Ein Millionenpublikum hat sich bereits von der hohen Qualität von'Babylon Berlin' überzeugt und dabei die Freiheit genutzt, die Serieflexibel auf allen Verbreitungswegen zu schauen. Auch einen Monatnach der Premiere steigen täglich weiterhin viele Abonnenten neu indie Serie ein. Durchschnittlich haben bislang 645.000 Zuschauer jedeEpisode von 'Babylon Berlin' gesehen, damit war nur die 7. Staffelvon 'Game of Thrones' erfolgreicher auf einem Sky-Sender."34 Prozent der Nutzung erfolgte bislang nonlinear, 66 Prozentsahen die neue Serie linear auf dem Sky-Kanal. Der Großteil derTV-Zuschauer kommt aus der Sky-Kernzielgruppe 14 bis 59 Jahre.Derzeit läuft im Programm des Pay-TV-Anbieters die zweite Staffel von'Babylon Berlin'.Deissenbergers Kollege, Sky Media-GF Martin Michel, lobte darüberhinaus die gute Kooperation des Abo-Senders mit den Partnern bei demmillionenschweren Serienprojekt: "Die Zusammenarbeit mit X Filme, ARDDegeto, Das Erste und Beta Film war im Rahmen von 'Babylon Berlin'hervorragend. Deshalb können wir uns solche Modelle auch für dieZukunft vorstellen. Grundsätzlich besteht unsere Strategie darin,hochqualitative und einzigartige Inhalte für unsere Kunden zuschaffen - sei dies über europäische Produktionen der Sky Gruppe,deutsche Sky Eigenproduktionen oder über Koproduktionen mit Partnern,die in puncto Qualität das gleiche Ziel wie wir verfolgen."(www.new-business.de)Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 0178-2319953scharninghausen@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell