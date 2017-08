Babylon Berlin: Sky Media nimmt Werbetreibende mit in die Goldenen Zwanziger

Unterföhring (ots) -- Vermarktungsstart der lang erwarteten Serie von Tom Tykwer, HenkHandloegten und Achim von Borries- Erstausstrahlung ab dem 13. Oktober 2017 in der Primetime alsDoppelfolge um 20:15 Uhr nur auf Sky- Besondere Platzierungsmöglichkeit für Werbekunden:Markenintegration auch außerhalb der Sky Plattform in dieMarketingkampagne zur Deutschlandpremiere- Martin Michel, Sky Media: "In der Erzählweise und Machart wirdBabylon Berlin die Serienlandschaft auf dem TV-Markt verändern"- Thomas Deissenberger, Sky Media: "Mit Produktionen wie BabylonBerlin, Das Boot oder Acht Tage entwickeln wir gemeinsam mitunseren Partnern Serienformate auf höchstem internationalenNiveau"Unterföhring, 24. August 2017 - Vermarktungsstart für die Serie,auf die Deutschland lang gewartet hat: Babylon Berlin. Die auf derMIPTV in Cannes bereits ausgezeichnete Gemeinschaftsproduktion von XFilme Creative Pool, ARD Degeto, Das Erste, Sky und Beta Film, feiertim Herbst Premiere in den deutschen Wohnzimmern. Sky zeigt dieErstausstrahlung exklusiv, in der Zeit vom 13. Oktober bis zum 5.Dezember immer freitags als Doppelfolge um 20:15 Uhr auf Sky.Babylon Berlin erzählt auf Basis der internationalenBestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath (VolkerBruch), der im Berlin der 1920er Jahre ermittelt, das ganzePanoptikum der aufregendsten Stadt der Welt zwischen Drogen undPolitik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. In 16 Folgennehmen die Regisseure Tom Tykwer, Henk Handloegten und Armin vonBorries die Zuschauer mit auf eine bildgewaltige Entdeckungsreise indie schillernde und ambivalente Welt der Berliner "GoldenenZwanziger". Eine einzigartige Reise in die letzten Jahre derWeimarer Republik und der Berliner Gesellschaft vor dem Hintergrundvon "Crime & History", gepaart mit dem packenden Schauspiel derfeingezeichneten Charaktere. Die Kreativen schufen einefacettenreiche Komposition als Spiegelbild der bewegenden undereignisreichen Zeit.Sky Media bietet Werbetreibenden vielseitige Möglichkeiten, ihreMarken in diesem einzigartigen Umfeld von Babylon Berlin zuplatzieren. Umfassende Co-Sponsoringpakete für Präsenzen auf den SkyPlattformen als auch außerhalb der Sky Plattform rund um dasPremierenevent in Berlin bieten die Chance, die Markenkommunikationbesonders zu gestalten. Werbekunden können im Rahmen ihres BabylonBerlin Engagements das Sponsoring via Out-of-Home und Print über dieSky Plattform hinaus verlängern, unter anderem durch Logointegrationauf groß angelegten Postern und Printanzeigen.Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Mit Babylon Berlinschreiben wir gemeinsam mit unseren Partnern X Filme, ARD Degeto, DasErste und Beta Film Geschichte im deutschen Fernsehen. In derErzählweise und Machart wird Babylon Berlin die Serienlandschaft aufdem TV-Markt verändern. Gleichzeitig bieten wir Marken ein goldenesWerbeumfeld, über welches der deutsche Bewegtbildkonsument sichernoch lange sprechen wird."Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit Produktionenwie Babylon Berlin, Das Boot oder Acht Tage entwickeln wir gemeinsammit unseren Partnern Serienformate auf höchstem internationalenNiveau. Marken können wir in diese erstklassigen Umfelder äußerstintelligent und kreativ einbinden."Über Sky Media:Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- undDigitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von SkyDeutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten vonSky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen ServiceSky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie derOnlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtlicheVerbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Mediaim Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung vonMarken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für dieVermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.desowie auf Twitter, Facebook und Instagram.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlBusiness Communications / External CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkyMediaDEOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell