Babyhaut im Winter vor Kälte und Sonne schützen

Baierbrunn (ots) - Die Haut von Babys benötigt im Winter besonderen Schutz."Mütze und Handschuhe sind bei Kälte und Wind Pflicht", betont ApothekerinFranziska Müller aus Leipzig im Apothekenmagazin "Baby und Familie"."Hautpartien, die man nicht abdecken kann, also vor allem Gesicht einschließlichNase und Lippen, cremen Sie mit einer Wind-und-Wetter-Salbe ein." Sie seiwasserfrei und könne nicht auf der Haut gefrieren. "Wieder zu Hause, sollte dieKältecreme sanft abgetupft werden, damit die Haut besser atmet." Bei intensiverUV-Strahlung braucht es der Apothekerin zufolge auch im Winter einenSonnenschutz - unabhängig von der Außentemperatur. "Bei praller Sonne, im Schneeund in Höhenlagen cremen Sie freie Hautpartien mit einemKinder-Sonnenschutzmittel ein." Eine Wettercreme könne darüber aufgetragenwerden, erklärt Müller.Weitere Tipps, wie Eltern die Haut ihres Säuglings im Winter pflegen können undwie sich Hautreizungen vermeiden lassen, finden Leserinnen und Leser imaktuellen "Baby und Familie"-Heft.