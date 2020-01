Baby und Familie: Nachhaltiger leben als Familie / Deutschlands führendes Elternmagazin unterstützt Eltern mit einer neuer Serie dabei, nachhaltig und gesund zu leben (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Nachhaltiger leben als Familie - wie geht das? In seinerneuen Serie beleuchtet das Elternmagazin Baby und Familie ab sofort das ThemaNachhaltigkeit, gibt ihm einen festen Platz im Magazin und auf seinenSocial-Media-Kanälen. Denn viele Mütter und Väter fragen sich, welche Welt sieihren Kindern einmal hinterlassen werden und was sie ganz persönlich gegenKlimawandel und Umweltprobleme tun können.Für ein gesundes Familienleben, das die Umwelt schont"Wir wollen, dass es Familien gut geht und Kinder gesund aufwachsen. Deshalbunterstützen wir mit unserer neuen Nachhaltigkeitsserie die Familien, gebenfundierte Hilfe und Orientierung zu diesem vieldiskutierten Thema", sagtChefredakteurin Stefanie Becker. "In unserer neuen Serie finden sie konkreteInformationen und neue Ideen von Experten und anderen Eltern, die sie in ihremFamilienalltag weiterbringen."Wie lässt sich Ernährung, Einkaufen oder Mobilität nachhaltig leben?Zum Auftakt der neuen Serie beschäftigt sich Baby und Familie in derJanuar-Ausgabe mit der grundsätzlichen Frage, wie Familien in Deutschlandnachhaltiger leben können und warum es wichtig ist, überhaupt anzufangen. In denkommenden Monaten steht dann jeweils ein Lebensbereich im Fokus: Wiefunktionieren beispielsweise nachhaltige Ernährung und Einkaufen, wie lassensich Mobilität und Reisen möglichst umweltverträglich gestalten, wie gelingtWohnen oder Gärtnern auf ressourcenschonende Weise.In der Serie erzählen Familien von ihren Erfahrungen, von Umdenkmomenten und wassie jetzt anders machen. Experten erklären Hintergründe und geben konkreteTipps. Auf Instagram und Facebook gibt es dazu jede Menge begleitende Infos,leicht umsetzbare Alltagstipps und direkten Austausch mit den Leserinnen undLesern. "Wir wollen den Eltern zeigen, dass es sich lohnt, sein Verhalten aufNachhaltigkeit abzuklopfen, und dass sie als Vorbilder einen großen Einfluss aufdas Umweltverhalten ihrer Kinder haben", sagt Stefanie Becker. "Und wir findennach vielen Recherchen und Gesprächen mit Experten, dass jeder Schritt zählt,und sei er noch so klein."Über Baby und Familie:Baby und Familie ist das reichweiten- und auflagenstärkste Gesundheitsmagazinfür die junge Familie in Deutschland. Mit monatlich 644.600 verkauftenExemplaren (IVW III/2019) und 1,76 Millionen Leserinnen und Lesern (AWA 2019)informiert das Magazin über genau die Themen, die Eltern bewegen: Ob Körper undSeele, Heilen und Vorbeugen, Großwerden und Zusammenwachsen - Baby und Familiegibt ihren Leserinnen und Lesern die Informationen, die sie weiterbringen. Mitfundiertem Rat von ausgewiesenen Experten und nah an der Lebenswelt derKernzielgruppe Schwangere, Baby-Eltern und Kleinkind-Eltern. Digitale Angebotedes Magazins findet man unter www.babyundfamilie.de,facebook.com/babyundfamilie.de, instagram.com/babyundfamilie/ undwww.youtube.com/channel/UCTQIwy3ZX9674gXpEJ4OlfQ .Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4486100OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell