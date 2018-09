Baby Einstein, die bekannte Marke für Babyspielzeug und -ausstattungen, gibt Expansion in Europa und Partnerschaften für weltweite Neugier bekannt

Atlanta (ots/PRNewswire) - Baby Einstein, die führende Marke fürBabyspielzeug und Multimedia, hat heute Pläne zur weltweitenExpansion ihrer Tätigkeit bekannt gegeben. Die US-Marke wird ihrePräsenz und Produkte ab Herbst 2018 auf Deutschland, Frankreich,Italien, Spanien und Großbritannien ausdehnen.Baby Einstein ist der Überzeugung, dass Neugier eine entscheidendeCharaktereigenschaft für den Erfolg in unserer schnellen und sichstetig weiterentwickelnden Welt ist, und zielt darauf ab, eineProduktpalette anzubieten, mit der Eltern in ihren Kindern Neugierwecken kann."Unsere Forschung hat ergeben, dass Eltern neugierige Kinderwünschen. Dies steht deswegen im Zentrum unserer gesamten Tätigkeitbei Baby Einstein", sagte Meryl Macune, Senior Vice President desBereichs Global Marketing bei Kids II, der Gesellschaft, die BabyEinstein besitzt und betreibt. "Als global ausgerichtete Markekonzentrieren wir uns im Bewusstsein, dass 96 % der Verbraucher derWelt außerhalb der USA leben, auf die Expansion der Marke und darauf,unsere Neugier erzeugenden Produkte weltweit mehr Familien zugänglichzu machen. Darum ist dies der ideale Zeitpunkt für die globaleExpansion von Baby Einstein, die mit diesen wichtigen Märktenbeginnt."Im Juli dieses Jahres hat Baby Einstein seine Kampagne "Ignite aCurious Mind" (Neugier in den Köpfen wecken) begonnen, die daraufabzielt, die Marke mit Entdeckerfreude, Kreativität und Erkundung zuverknüpfen. Seit den Anfängen im Jahr 1996 hat Baby Einstein sich zueiner der beliebtesten Marken für Babyspielzeug in den gesamten USAentwickelt. Im Eigentum von Kids II begibt die 22 Jahre alte Markesich auf die neue Mission, Eltern der Generation der "Millennials"mit ihren Produkten und Inhalten zu erreichen.Die Spielzeugbranche ist einer der dynamischstenWirtschaftssektoren in Europa. Dort sind in jedem gegebenen Jahr ca.60 % der Spielzeuge neu auf dem Markt. Der Spielzeugabsatz in Europabetrug allein im Jahr 2016 nahezu 15,8 Milliarden EUR und im Jahr2017 gaben die Verbraucher in Deutschland mehr als 3 Milliarden EURfür Spielzeug aus. Die fünf führenden Spielzeugmärkte Europas(Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) stehenfür den Großteil dieses Absatzes und bilden damit logischerweise denFokus der betrieblichen Expansion von Baby Einstein.Zudem ging die Marke Baby Einstein eine interessante neuePartnerschaft mit der deutschen Firma Hape Toys ein. Es werden neueProdukte auf den Markt gebracht, welche Innovation und Engagement vonBaby Einstein mit den klassischen Holzformen von Hape verbinden. Hapeist weltweit einer der führenden Produzenten von Spielzeug ausnachhaltigen Materialien."Durch die Partnerschaften der Marke, darunter Hape, und dieExpansion in der gesamten EU, speziell in Deutschland, Frankreich,Italien, Spanien und Großbritannien, sind wir in der Lage, mehrFamilien bei der Erziehung neugieriger Kinder zu unterstützen", sagteMeryl Macune.Catherine Merritt, (312) 343-2812, catherine@spoolmarketing.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/748819/BEQ4_1960.jpgOriginal-Content von: Baby Einstein, übermittelt durch news aktuell