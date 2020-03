Babcock: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am 26.03.2020, 19:33 Uhr notiert die Aktie Babcock an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 407.43 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Support Services".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Babcock in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,94 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 35,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Babcock auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Babcock 5 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 371,4 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 63,36 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 606,71 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".