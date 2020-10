Baader Bank erhöht Kursziel für Zalando kräftig

Als einer der großen Gewinner der COVID-19-Pandemie, der vom Boom im Online-Handel profitiert, konnten die Aktien des Online-Modehändlers Zalando alleine in den letzten sechs Monaten um über 110 Prozent zulegen, was sie in diesem Zeitraum zum zweitbesten MDAX-Wert macht. Und geht es nach den Analysten der Baader Bank, dann ist beim aktuellen Kurs von 85,06 Euro immer noch nicht das Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Zalando



mehr >