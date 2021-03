Baader Bank-Aktie: The Trend Is Your Friend!

Baader Bank-Aktie: herausragende Preissteigerungen sind bei diesem Anteilschein zu sehen. So ist er von 0,92 EUR, in nicht mal 2 Jahren, auf 10,80 EUR angezogen. Auf der Grafik ist sehr schön zu erkennen wie die Trendindikatoren den Kurs immer weiter nach Norden befördert haben. So konnte z. B. der kurzfristig sehr interessante GD38 oftmals eine Stütze sein. Doch kürzlich wurde dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung