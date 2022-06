Baader Bank-Aktie: Endlich ist es wieder soweit!

Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Pandemie öffnete die Baader Bank gestern zum fünften Mal ihre Türen am Firmensitz in Unterschleißheim. Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands, begrüßte im Rahmen eines umfangreichen Programms rund 300 Gäste zu der Veranstaltung. Die Inhalte des Veranstaltungsprogramms richteten sich in erster Linie an die Bestandskunden der Baader Bank, darunter insbesondere Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsmanager.… Hier weiterlesen