BaFin stellt Verfügung bezüglich der Aras Group klar

Dubai (ots) - Die Aras Group aus den Vereinigten ArabischenEmiraten wehrt sich gegen umstrittene Äußerungen von Bloggern. DasUnternehmen hat die BaFin darum gebeten, eine im vergangenen Jahrausgesprochene Verfügung anzupassen beziehungsweise den Wortlautklarzustellen. Diese neue Fassung wurde am 9. Mai 2018 veröffentlichtund beinhaltet zwar weiterhin, dass es der Aras Group untersagt ist,ihre Werbung für das Kreditgeschäft in Deutschland zu betreiben.Allerdings gibt es eine wichtige Klarstellung, was genau damitgemeint ist.Das Verbot der Werbung bedeutet keinesfalls, dass es sich bei derAras Group um einen unseriösen Anbieter handeln würde. Stattdessenwurde ausschließlich beanstandet, dass Darlehensverträge mitbestimmten Namen beworben wurden, wie zum Beispiel"Nachrangdarlehen", "Auslandsdarlehen" oder auch"Beteiligung(sfinanzierung)". In ihrer Änderung stellt dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungen jetzt klar, dass vom Verbotder Werbung nicht Nachrangdarlehensverträge mit Unternehmen betroffensind, die auf Grundlage eines ausreichend qualifizierten Nachrangskeine zwingende Rückzahlbarkeit der Kreditsumme vorsehen. Somit wurdejetzt durch die BaFin klargestellt, dass es sich keineswegs um eingenerelles Verbot von Nachrangdarlehen durch die Aras Group handelnwürde.Bei der Aras Group handelt es sich um ein Unternehmen, bei demInvestoren aus Arabien Projekte finanzieren. Dies sind insbesondereGroßprojekte und Beteiligungen, sodass die Finanzierung eine echteAlternative zum Bankkredit darstellen kann. Finanziert werden dieProjekte über sogenannte Risikodarlehen und es gibt immer mehrUnternehmen, die Millionenkredite von arabischen Investoren erhalten.Dabei begleitet die Aras Group Projekte rund um den Globus und hatselbst einige eigene Projekte, wie zum Beispiel dasExpo-2020-Projekt.Durch Investitionen gibt die Aras Group auch immer mehreuropäischen Unternehmen die Möglichkeit, eigene Projekte zufinanzieren und eine Alternative zum Bankdarlehen in Anspruch zunehmen. Dabei hat sich die Gruppe unter anderem das Ziel gesetzt,eine Brücke zwischen Arabien und Europa zu schaffen. Das Unternehmenhat seinen Hauptsitz in Dubai und bietet Nachrangdarlehensverträgean, die - insbesondere nach der aktuellen Änderung - unter dengenannten Voraussetzungen BaFin-konform sind.Pressekontakt:Sami Kilanis.kilani@aras-group.ae00971 - 488 79 100www.aras-group.aeOriginal-Content von: Aras Group, übermittelt durch news aktuell